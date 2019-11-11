Избраны члены Совета Республики

Источник материала: Чырвоны прамень

В минувший четверг в областном центре состоялось совместное заседание депутатов базового уровня по выборам членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Витебской области.





Как и положено в таких случаях, были образованы мандатная комиссия, рабочие органы заседания. Затем подтверждены легитимность собрания, законность выдвижения кандидатов в члены Совета Республики от Витебской области. Участники заседания заслушали программы всех кандидатов. После обсуждения кандидатур депутаты путём тайного голосования избрали членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Д. В. Демидова, председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета, Ю. Н. Деркача, начальника главного управления по здравоохранению Витеб-ского облисполкома, О. В. Жингеля, начальника региональной дирекции по Витебской области ОАО «Бел- агропромбанк», И. П. Левкович, начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома, В. С. Матвеева, генерального директора КПРСУП «Витебскоблдорстрой», Е. В. Пантюхову, директора региональной телерадиокомпании «Витебск», Т. Г. Полушкину, директора Полоцкого колледжа УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», А. Т. Щастного, ректора УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев поздравил с избранием членов Совета Республики, отметил, что они представляют все сферы народно-хозяйственного комплекса.





Председатель Витебского областного исполнительного комитета Н. Н. Шерстнёв, поздравляя новоизбранных членов Совета Республики, подчеркнул: избраны лучшие, авторитетные. Напутствием им – те ключевые направления деятельности, которые для себя определил каждый в своём выступлении, выполнить, чтобы по истечении времени было что ответить на вопрос о том, что сделал на благо коллектива, предприятия, улучшения жизни нашего народа. Чтобы плодотворно трудиться, надо чаще бывать в коллективах, встречаться с людьми, знать проблемы, которые их волнуют, решать эти самые проблемы.

В заседании приняли участие помощник Президента Республики Беларусь-инспектор по Витебской области А. К. Линевич, член Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов А. М. Лосякин.

Михаил ДЕРЕВЯГО.