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Мост в Полоцке заменят новым: на это нужно время и 24 млн. ОСВОД боится, что люди пойдут по льду

12.11.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ сообщил, что закрытый в октябре на реконструкцию мост на улице Юбилейной в Полоцке будут не просто ремонтировать, а полностью менять. Движение по нему откроется не ранее, чем через 1,5 года.


Фото: gorod214.by

Бетонные конструкции больше не смогут выдерживать поток транспорта — это стало понятно, когда с моста убрали верхнее асфальтное покрытие. Не последнюю роль в износе моста сыграли реагенты, которыми зимой посыпают дороги.

Сейчас под каждым пролетом строители монтируют вспомогательные опоры. Они возьмут на себя часть нагрузки, когда мост начнут разбирать. Мощные краны не смогут работать в таких стесненных условиях — и старые опоры разрежут.

Полная замена железных и бетонных конструкций увеличивает смету проекта, по предварительным подсчетам, в два раза — до 24 миллионов рублей.

Строители намерены завершить работу за полтора года.

Этот мост связывает сразу несколько спальных районов с центром Полоцка. Горожане обратились к властям с просьбой соорудить понтонный мост — но оказалось, что это технически невозможно.

В местном ОСВОДе, в свою очередь, всерьез опасаются наступления зимы, когда горожане могут пытаться перейти реку по льду, пишет gorod214.by.

 
 
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Полная замена железных и бетонных конструкций увеличивает смету проекта, по предварительным подсчетам, в два раза - до 24 миллионов рублей.
 
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