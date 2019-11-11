Забастовка студентов, цены на гречку, приговор, который удивил, и «мясной приворот» - все за вчера

Ну как вы пережили первый после длинных выходных день новой длинной рабочей недели? Понимаем… Хорошо хоть погода обещает быть нетипично приятной для ноября (ну, это если вас что-то в принципе может радовать в рабочую шестидневку).
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Вчера утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям — и 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов. Забастовка, конечно, уже закончилась, но студенты на занятия не ходят. А что говорит Минобр?
Вы заметили, как подорожали огурцы?! Статистика говорит, что за прошлый месяц — аж на 75%! На что еще серьезно выросли цены — смотрите здесь. Мы же, кстати, посмотрели, как делают гречку, которая тоже есть в этом топе.
Видели новый Рейтинг белорусских городов? Мы покопались в нем — и увидели, что только три белорусских города находятся в хорошем состоянии и очень много — в плохом. Страна Орш, которую нужно поднять из руин и пепла…
В Барановичах суд вынес приговор, который нас удивил. За убийство 30-летней беременной жены мужчина получил… три года. «Якобы Ирина хотела расторгнуть с ним брак, у нее появился другой, и эта неприятная информация давила на него, накапливалась, он помнит момент, как стал душить ее, а потом наступил „ступор“, больше ничего не помнит», — рассказывают родные женщины. Они не верят в аффект, зато верят, что эту статью на TUT.BY заметят в Генпрокуратуре.
А во дворе дома в Стамбуле нашли тело создателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Похоже, самоубийство…
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Помните, в выходные в Минске из-за сообщения о ложном минировании из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек? Но нас смутил вот какой момент: люди в ТЦ после начала эвакуации спокойно пошли на паркинг за машиной! А как это вообще должно быть? Можно ли забрать машину, если объявлена эвакуация? Нужно ли платить за недоеденное блюдо на футкорте? Вернут ли деньги за недосмотренное кино? Давайте разберемся.
Вот у нас просто чудесная история о том, как девочка-подросток с синдромом Дауна стала моделью, встретила любовь и снялась в кино. Когда-то ее мама придумала хештег «плевать на хромосомы» — хотя, признается, когда Таня появилась на свет в 2004 году, то не думала, что жизнь может быть такой насыщенной.
А семья из Минска ищет прохожего, который помог незнакомой пожилой женщине. Она упала на улице разбила нос и губу — а мужчина и его семья не прошли мимо. Теперь Лилия Павловна и ее родные хотят найти того самого незнакомца, чтобы просто сказать «большое человеческое спасибо». Может, это вы?
Чуть не забыли рассказать! Мы же побывали в Шанхае на международной выставке импорта China International Import Expo. Масштабы впечатляют! Президенты на открытии, половина крупнейших мировых компаний из списка Fortune Global 500, 150 тысяч посетителей-импортеров. Как белорусы не потерялись среди мировых гигантов и что нужно, чтобы иметь успех за пределами страны, читайте в этом нашем репортаже. Удивились, например, что белорусские конфеты для китайцев слишком сладкие — вот один из мировых кондитерских концернов угощает карамельными новинками: соленый лимон и соленый арбуз.
Знакомьтесь — первым человеком в мире, который пробежал 196 марафонов в 196 странах. Британец Ник Баттер сделал это ради того, чтобы… Впрочем, все подробности здесь.
Вы не поверите, но главному красавчику Голливуда Леонардо Ди Каприо вчера исполнилось 45 лет — ну и мы тут составили ностальгический тест по его фильмам. Осилите? Или вы уже не помните, как в кинотеатрах до дыр крутили пленку с «Титаником»?!
О СПОРТЕ
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал нам о причинах расставания с Дрю Шором, похвалил Олега Евенко и заявил, что главная проблема команды… Впрочем, вот здесь вы все можете прочесть сами.
А историю любви звезды белорусского бильярда Яны Шут и южноафриканца Ричарда читали?
И о биатлоне. Бытует мнение, что этот спорт стал популярен в Беларуси только после успехов Дарьи Домрачевой, но на деле вид был любим у нас еще 25 лет назад, когда медали на крупных стартах завоевывали Светлана Парамыгина, Алексей Айдаров, Александр Попов, Вадим Сашурин и Олег Рыженков. А сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?
Кстати, сегодня в Минске стартует очередной гастрофест — в этот раз с блюдами из морепродуктов. Что предложат и сколько стоит сет — смотрите здесь. Ну или в Купаловский сходите — вот здесь профессионалы советуют лучшие спектакли. Вкусного и насыщенного вам всем дня!
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