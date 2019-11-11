Забастовка студентов, цены на гречку, приговор, который удивил, и «мясной приворот» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вы пережили первый после длинных выходных день новой длинной рабочей недели? Понимаем… Хорошо хоть погода обещает быть нетипично приятной для ноября (ну, это если вас что-то в принципе может радовать в рабочую шестидневку).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вчера утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку . Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям — и 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов. Забастовка, конечно, уже закончилась, но студенты на занятия не ходят. А что говорит Минобр ?





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Помните, в выходные в Минске из-за сообщения о ложном минировании из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек? Но нас смутил вот какой момент: люди в ТЦ после начала эвакуации спокойно пошли на паркинг за машиной! А как это вообще должно быть? Можно ли забрать машину, если объявлена эвакуация? Нужно ли платить за недоеденное блюдо на футкорте? Вернут ли деньги за недосмотренное кино? Давайте разберемся .

8200 человек? Но нас смутил вот какой момент: люди в ТЦ после начала спокойно пошли на паркинг за машиной! А как это вообще должно быть? Можно ли забрать машину, если объявлена эвакуация? Нужно ли платить за недоеденное блюдо на футкорте? Вернут ли деньги за недосмотренное кино? . Вот у нас просто чудесная история о том, как девочка-подросток с синдромом Дауна стала моделью, встретила любовь и снялась в кино . Когда-то ее мама придумала хештег «плевать на хромосомы» — хотя, признается, когда Таня появилась на свет в 2004 году, то не думала, что жизнь может быть такой насыщенной.





О СПОРТЕ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал нам о причинах расставания с Дрю Шором, похвалил Олега Евенко и заявил, что главная проблема команды… Впрочем, вот здесь вы все можете прочесть сами .





А историю любви звезды белорусского бильярда Яны Шут и южноафриканца Ричарда читали ?

звезды белорусского бильярда Яны Шут и южноафриканца Ричарда ? И о биатлоне. Бытует мнение, что этот спорт стал популярен в Беларуси только после успехов Дарьи Домрачевой, но на деле вид был любим у нас еще 25 лет назад, когда медали на крупных стартах завоевывали Светлана Парамыгина, Алексей Айдаров, Александр Попов, Вадим Сашурин и Олег Рыженков. А сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?

Все новости понедельника, 11 ноября





Кстати, сегодня в Минске стартует очередной гастрофест — в этот раз с блюдами из морепродуктов. Что предложат и сколько стоит сет — смотрите здесь . Ну или в Купаловский сходите — вот здесь профессионалы советуют лучшие спектакли. Вкусного и насыщенного вам всем дня!

Ваша редакция