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Забастовка студентов, цены на гречку, приговор, который удивил, и «мясной приворот» - все за вчера

12.11.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вы пережили первый после длинных выходных день новой длинной рабочей недели? Понимаем… Хорошо хоть погода обещает быть нетипично приятной для ноября (ну, это если вас что-то в принципе может радовать в рабочую шестидневку).


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчера утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям — и 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов. Забастовка, конечно, уже закончилась, но студенты на занятия не ходят. А что говорит Минобр?


  • Стало известно, что президентским указом из ландшафтной зоны у «Лебяжьего» должны исключить еще 25 гектаров — и мы, похоже, знаем, что там построят.
  • Вы заметили, как подорожали огурцы?! Статистика говорит, что за прошлый месяц — аж на 75%! На что еще серьезно выросли цены — смотрите здесь. Мы же, кстати, посмотрели, как делают гречку, которая тоже есть в этом топе.
  • Видели новый Рейтинг белорусских городов? Мы покопались в нем — и увидели, что только три белорусских города находятся в хорошем состоянии и очень много — в плохом. Страна Орш, которую нужно поднять из руин и пепла…
  • В Барановичах суд вынес приговор, который нас удивил. За убийство 30-летней беременной жены мужчина получил… три года. «Якобы Ирина хотела расторгнуть с ним брак, у нее появился другой, и эта неприятная информация давила на него, накапливалась, он помнит момент, как стал душить ее, а потом наступил „ступор“, больше ничего не помнит», — рассказывают родные женщины. Они не верят в аффект, зато верят, что эту статью на TUT.BY заметят в Генпрокуратуре.
  • Который день Россия и Беларусь следят за страшной историей убийства аспирантки доцентом в Питере. Если вы об этом ничего не знаете, то вы счастливый человек вот здесь у нас собрана вся последняя информация. Кстати, как это часто бывает, личность того, кто признался в убийстве, рассматривают менее пристрастно, чем моральный облик жертвы — ведь она «спала с педагогом, который годится ей в отцы». Порассуждали, почему девушки ввязываются в отношения с теми, кто намного старше.
  • А во дворе дома в Стамбуле нашли тело создателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Похоже, самоубийство

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните, в выходные в Минске из-за сообщения о ложном минировании из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек? Но нас смутил вот какой момент: люди в ТЦ после начала эвакуации спокойно пошли на паркинг за машиной! А как это вообще должно быть? Можно ли забрать машину, если объявлена эвакуация? Нужно ли платить за недоеденное блюдо на футкорте? Вернут ли деньги за недосмотренное кино? Давайте разберемся.
  • Вот у нас просто чудесная история о том, как девочка-подросток с синдромом Дауна стала моделью, встретила любовь и снялась в кино. Когда-то ее мама придумала хештег «плевать на хромосомы» — хотя, признается, когда Таня появилась на свет в 2004 году, то не думала, что жизнь может быть такой насыщенной.


  • А семья из Минска ищет прохожего, который помог незнакомой пожилой женщине. Она упала на улице разбила нос и губу — а мужчина и его семья не прошли мимо. Теперь Лилия Павловна и ее родные хотят найти того самого незнакомца, чтобы просто сказать «большое человеческое спасибо». Может, это вы?
  • А вот еще о пенсионерах — только творческих, и их деньгах. Поговорили с известными белорусскими деятелями культуры и искусства, которые получают пенсию, и узнали, какие это суммы и доплачивают ли им за заслуги перед государством. Многие, оказывается, и в этой сфере подрабатывают.
  • Чуть не забыли рассказать! Мы же побывали в Шанхае на международной выставке импорта China International Import Expo. Масштабы впечатляют! Президенты на открытии, половина крупнейших мировых компаний из списка Fortune Global 500, 150 тысяч посетителей-импортеров. Как белорусы не потерялись среди мировых гигантов и что нужно, чтобы иметь успех за пределами страны, читайте в этом нашем репортаже. Удивились, например, что белорусские конфеты для китайцев слишком сладкие — вот один из мировых кондитерских концернов угощает карамельными новинками: соленый лимон и соленый арбуз.
  • Знакомьтесь — первым человеком в мире, который пробежал 196 марафонов в 196 странах. Британец Ник Баттер сделал это ради того, чтобы… Впрочем, все подробности здесь.
  • Рассказываем о приложении, где белорусы могут бесплатно избавиться от лишних вещей. Одна многодетная мама из Гомеля, отдающая вещи, ответила на вопрос «почему она это делает» гениально просто: «Потому что отдавать приятно, а продавать — нет». А вы отдаете или продаете?
  • На этой неделе во многих школах пройдут родительские собрания. И некоторых просят прийти туда… с паспортом, чтобы заодно уж и проголосовать. Как думаете, это законно?
  • Читали о том, что в агрогородке под Брестом кто-то оставляет на перекрестке странные закладки… из мяса и монет? Приворот такой, что ли?..
  • А вы знали, что Лукашенко подарил Пугачевой не только конфеты?! Нет? Тогда рассказываем.
  • Вы не поверите, но главному красавчику Голливуда Леонардо Ди Каприо вчера исполнилось 45 лет — ну и мы тут составили ностальгический тест по его фильмам. Осилите? Или вы уже не помните, как в кинотеатрах до дыр крутили пленку с «Титаником»?!

О СПОРТЕ

  • Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал нам о причинах расставания с Дрю Шором, похвалил Олега Евенко и заявил, что главная проблема команды… Впрочем, вот здесь вы все можете прочесть сами.


  • А историю любви звезды белорусского бильярда Яны Шут и южноафриканца Ричарда читали?
  • И о биатлоне. Бытует мнение, что этот спорт стал популярен в Беларуси только после успехов Дарьи Домрачевой, но на деле вид был любим у нас еще 25 лет назад, когда медали на крупных стартах завоевывали Светлана Парамыгина, Алексей Айдаров, Александр Попов, Вадим Сашурин и Олег Рыженков. А сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?

Все новости понедельника, 11 ноября


Кстати, сегодня в Минске стартует очередной гастрофест — в этот раз с блюдами из морепродуктов. Что предложат и сколько стоит сет — смотрите здесь. Ну или в Купаловский сходите — вот здесь профессионалы советуют лучшие спектакли. Вкусного и насыщенного вам всем дня!

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Доброе утро! Ну как вы пережили первый после длинных выходных день новой длинной рабочей недели? Понимаем…
 
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