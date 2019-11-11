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Что ждут избиратели от нового парламента?
12.11.2019 07:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще до начала голосования мы узнали у избирателей, чего же они ждут от нового парламента и в чем первоочередная задача депутатов? (видео).
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Еще до начала голосования мы узнали у избирателей, чего же они ждут от нового парламента и в чем первоочередная задача депутатов? (видео).
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