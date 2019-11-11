В Пинске и районе стартовала профилактическая акция МЧС «Не прожигай свою жизнь»

Источник материала: Полесская правда



Неосторожность при курении – наиболее распространенная причина гибели людей на пожарах.

Как рассказал корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский, неутешительные цифры статистики гибели людей на пожарах говорят сами за себя. К примеру, в стране произошло 5352 пожара, в которых погибло 378 человек, в том числе 2 детей, травмировано 355 человек.

В Пинске и Пинском районе произошло 59 пожаров, в огне погибло 4 человека. Одна из причин, всё та же злосчастная привычка пустить дым в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Для того чтобы привлечь внимание к проблеме гибели людей на пожарах из-за неосторожного курения в г. Пинске и Пинском районе 11 ноября стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая продлится до 30 ноября и пройдет в 4 этапа:

1-й этап акции пройдет в общественном транспорте, на конечных остановках общественного транспорта и автовокзале.

2-й этап будет проходить с 14 по 21 ноября на промышленных предприятиях и в организациях, пунктах общественного питания.

3-й этап акции пройдет в период с 22 по 28 ноября в колледжах, лицеях и наркологическом диспансере.

4-й, заключительный, этап состоится 29 ноября в магазине «Евроопт».

Кроме того, во время акции спасатели проведут среди учащихся вузов, ссузов, лицеев, колледжей конкурс на лучшую идею по созданию безопасной пепельницы. Лучшие макеты и предложения «Безопасной пепельницы» выберут на финальном этапе акции, голосовать смогут все участники мероприятия.

МЧС призывает всех жителей города и района быть внимательными в вопросах собственной безопасности и проявлять заботу к тем, кто находится рядом; ведь люди, злоупотребляющие спиртными напитками и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Соблюдайте элементарные правила безопасности и культуру поведения. Не будьте беспечны и небрежны при курении.

Берегите себя и своих близких! Телефоны службы спасения 101 и 112!