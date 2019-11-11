«Боятся врачей, но ездят к бабкам-шептухам». Уролог - о белорусских мужчинах

Источник материала: Tut.by

Проблемы с половыми органами — страшный сон всех мужчин. Но при этом мало кто доходит до ежегодного профилактического осмотра: даже испытывая серьезный дискомфорт, большинство будут терпеть и до последнего оттягивать визит в клинику. Мы спросили у врача высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», уролога-андролога Глеба Архипова, о чем не стоит забывать сильной половине, чтобы избежать неприятностей в интимной жизни.

«Мужчины приходят, когда совсем все плохо»

— Недавно в одной из поликлиник впервые наткнулась на указатель «мужской смотровой кабинет». Это меня удивило: неужели женщины действительно больше заботятся о своем половом здоровье?

— Перекос в обследовании противоположных полов существовал всегда. У девушек с началом менструального цикла либо с началом половой жизни входит в привычку ежегодно заглядывать к гинекологу. Мужчины же чаще всего приходят на прием только тогда, когда совсем все плохо.





В роддоме новорожденного мальчика обязательно смотрит неонатолог. Потом за ребенком наблюдает педиатр, который периодически направляет мальчиков к хирургам, чтобы те контролировали, находятся ли яички в мошонке, открывается ли головка полового члена, правильно ли развиваются половые органы. В 14−15 лет подростки попадают на медкомиссию в военкомат, где могут выявить какие-то нарушения. А потом, к сожалению, молодые люди и не вспоминают о том, что следует внимательно относиться к своему мужскому здоровью.

— Но почему так происходит?

— Многие белорусские мужчины путают уролога с венерологом: считают, что в наш кабинет приходят только обладатели букета половых инфекций. На самом деле урология — довольно широкая специальность. Мы помогаем лечить мочекаменную болезнь и простатит, решаем проблемы нижних мочевых путей, исследуем нарушения сексуальной функции и выясняем причины мужского бесплодия.

— С какого возраста молодому человеку стоит вписать в свой ежегодный план визит к урологу?

— Если мужчина начал половую жизнь, то лучше приходить на профилактический осмотр раз в год. Так можно обнаружить то, что могли не заметить педиатры, или то, за чем не уследили родители. Но в моей практике бывали разные истории. К примеру, человек только в 28 лет решился показаться врачу, и оказалось, что у него не диагностированный никем ранее фимоз — сужение крайней плоти полового члена, которое препятствует выведению головки. Другой парень до 22 лет спокойно проходил, не обращая внимания на то, что у него только одно яичко.





«Все больше мужчин считает, что секс им не нужен»

— Может ли вызвать серьезные заболевания неправильная интимная гигиена? О чем мужчины часто забывают?

— Как ни странно, сплошь и рядом встречаются мужчины, которые не слышали про элементарные правила. До душа они доходят, но ополаскиваются только сверху. А ведь под крайней плотью идеальные условия для размножения бактерий: там тепло и влажно, скапливается моча, это способствует появлению налета, покраснения, развитию инфекций.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо ежедневно открывать головку полового члена и аккуратно промывать теплой водой. Только не стоит бросаться в крайности: больше раза в день так делать не следует, чтобы не нарушить микрофлору и не уничтожить полезные бактерии. Несколько раз в неделю можно воспользоваться специальным мылом для интимной гигиены (почему-то многие думают, что оно предназначено только для женщин).

— Образ жизни может повлиять на половую жизнь и самочувствие?

— Я и мои коллеги все чаще диагностируем хронический простатит. Кому-то может показаться, что это возрастная болезнь, но сегодня запись о простатите можно увидеть в карточке и семнадцатилетних парней. Сидячий образ жизни — вспомним, как многие мужчины после восьмичасового рабочего дня перед компьютером приходят домой и вновь зависают у монитора. А это приводит к застою крови в органах малого таза — первый шаг к простатиту. Плюс нерегулярная сексуальная жизнь. Вы удивитесь, но за последнее десятилетие вырос процент мужчин, которые уже после тридцати лет записывают себя в старики и считают, что секс им не нужен. Вот и получается, что медицина сделала шаг вперед в лечении простатитов, но из-за перечисленных выше причин курсы лечения стали длиннее и серьезнее.





— С какими еще проблемами сталкиваетесь?

— Помимо простатитов урологи нередко диагностируют мочекаменную болезнь и варикоцеле (варикозное расширение вен), у возрастных пациентов — аденому простаты. Также к нам идут с жалобами на ослабление или отсутствие эрекции. У молодых людей этот вопрос чаще всего связан с психологическим аспектом: одна неудача в постели — и парень уже перестает верить в себя.

Бывают пациенты с короткой уздечкой полового члена. При такой патологии во время эрекции головку тянет вниз, и пенис начинает сгибаться. Это не только доставляет мужчине дискомфорт, но и повышается риск получить инфекцию при половом акте и даже появляется угроза разрыва уздечки. Проблема решается просто: врач направляет пациента на пластику, за 10 минут уздечку подрезают.

«Сосудистая оболочка мошонки — это радиатор»

— Что такое варикоцеле и почему оно представляет угрозу?

— В прошлом веке варикоцеле живописно называли «клубком червей». Как на ногах бывает варикозное расширение вен, и мы видим взбухшие узлы, так подобный рисунок возникает у некоторых мужчин на мошонке. Почему так происходит? У вен анатомически слабые стенки. В идеале, когда кровь бежит вверх, то клапан должен перекрывать весь диаметр вены, чтобы у нее не было возможности просочиться назад. Но как только вена расширяется, возле клапана появляется просвет, в который проникает отработанная кровь. В результате она не уходит, как положено, от яичка, и нарушается его кровообращение и питание.

Сосудистая оболочка мошонки выполняет роль радиатора: в жару охлаждает яички, в холод — согревает. Из-за варикоцеле сбивается температурный режим, в результате страдает процесс образования сперматозоидов. А поэтому у 40% мужчин с варикоцеле диагностируют бесплодие.

— Если болезнь выявлена, но молодой человек в ближайшее время задумываться о детях не собирается, то стоит ли ему беспокоиться?

— Некоторые именно по этой причине ошибочно отмахиваются от проблемы. Бывает еще один вариант, когда отцы семейства отказываются идти на операцию, мол, детей я больше не планирую, так зачем париться. Но на запущенной стадии варикоцеле влияет не только на способность к размножению, но и на гормональную функцию. Яички вырабатывают мужские половые гормоны. Нарушение кровотока может впоследствии спровоцировать снижение тестостерона. В свою очередь это влияет на эрекцию, которая становится непродолжительной или недостаточной.





У некоторых молодых людей с диагностированным варикоцеле этот вопрос не так очевиден, ведь приток крови в этом возрасте максимальный, значит, не так заметен отток. Это можно сравнить с надувным матрасом: клапан подтравливает, но есть силы добавить воздуха. С годами приток крови становится не таким активным — и тут же вылезают проблемы с эрекцией.

— Поддается ли болезнь медикаментозному лечению или все-таки следует готовиться к операции?

— Напомню, диагноз ставится не на ощупь. Мы всегда проводим УЗИ органов мошонки, чтобы зафиксировать обратный ток крови по венам. При первой степени болезни пациента просят ежегодно приходить на осмотр, чтобы контролировать ситуацию. Рекомендуют не перегревать половые органы, например, отключить подогрев сиденья в автомобиле, не посещать бани и сауны, не лежать часами в горячей ванне.

На второй и последующих стадиях уже рекомендуют операцию. Таблетки и мази, тонизирующие кровоток, не могут повлиять на сосудистые стенки: если вена расширилась, то никакие мази не вернут ее в прежнее состояние.

Бывает, что операция человеку показана, но он год-два думает, ходит на сомнительные процедуры (массаж мошонки). Однако пока еще у меня не было ни одного случая, чтобы от ожидания кому-то стало лучше. Возможно, многие просто боятся операции. Но в Беларуси уже давно научились их проводить: варикозное расширение вен оперируют в день поступления, а через два часа пациент может самостоятельно уйти домой.

— Что должно стать поводом заподозрить у себя варикоцеле?

— В первую очередь дискомфорт в яичке (чаще всего в левом). Также необходимо проконсультироваться у уролога, если жена не беременеет, а вы уже больше года не предохраняетесь. Осмотр не помешает, если есть варикоз на ногах или геморрой, а также если варикоцеле диагностировали у отца. В последнем случае у 50% пациентов есть риск получить заболевание по наследству.

— То есть, если существует генетическая предрасположенность, то это лотерея 50 на 50?

— Нет, предпосылки не у всех переходят в стадию болезни. Тут мы вновь возвращаемся к образу жизни: чем меньше движения, тем скорее в малом тазу образуется застой венозной крови. Так что в группе риска не только дальнобойщики и водители рейсового транспорта, но и IT-шники.





Провоцирует варикоцеле также подъем тяжестей. Среди пациентов часто встречаются любители спортзалов. Это прекрасно, когда парни следят за своим телом, но нужно правильно распределять нагрузку, чтобы после очередного тягания «железа» не появилась ноющая боль в яичке.

— Что делать тем, кто стесняется идти к врачу со столь деликатной проблемой?

— В моей практике были люди, ставящие себе диагнозы по интернету. Они боятся показаться врачу, но готовы ездить к бабкам-шептухам, тем самым затягивая с квалифицированным лечением. Я бы посоветовал все хорошенько взвесить: врач может корректно и при своевременном обращении достаточно быстро помочь решить проблему. Чем дольше вы откладываете обращение в медицинское учреждение, тем сложнее впоследствии лечить запущенную болезнь.