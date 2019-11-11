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Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило новое издание "Беларусь партизанская"
12.11.2019 09:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭнциклопедия партизанского движения - от подготовки к рельсовой войне до быта в лесных лагерях. Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило новое издание "Беларусь партизанская". Кроме научного описания и воспоминаний свидетелей тех событий, в книге много наглядных материалов: фотографий, архивных документов, изображений музейных экспонатов.
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Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило новое издание "Беларусь партизанская"
Энциклопедия партизанского движения - от подготовки к рельсовой войне до быта в лесных лагерях. Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"...
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