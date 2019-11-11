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Белорусские «Мальдивы» станут доступными для туристов. Белорусам туда по-прежнему нельзя
12.11.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Красносельские карьеры, что около Волковыска, которые еще называют белорусскими «Мальдивами», откроют для безвизовых туристов — правда посетить их смогут только организованные группы,
— Руководство ОАО «Красносельскстройматериалы», которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке, — рассказала заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич.
Напомним, меловые карьеры под Волковыском закрыты для посещения отдыхающими. Купание здесь опасно — глубина карьеров в некоторых местах достигает 25 метров, к воде нет нормальных подходов, глубина может начаться резко у берега, а главное — «белорусские Мальдивы» официально считаются техническими водоемами. Пути подъезда к карьерам перекопали, на подъездах организовали дежурства. С качеством воды дела тоже обстоят не очень хорошо: вода по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям Санитарных правил и норм. Количество отдельных бактерий превышало норму почти в сто раз.
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Красносельские карьеры, что около Волковыска, которые еще называют белорусскими «Мальдивами» откроют для безвизовых туристов, правда посетить их смогут только...
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