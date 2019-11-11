|
Штормовое предупреждение из-за туманов
12.11.2019 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня во многих районах Беларуси ожидаются туманы, которые сохранятся до 11 часов, сообщает Белгидромет. Синоптики напоминают об опасности движения в условиях тумана: следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются туманы, которые сохранятся до 11 часов, сообщает Белгидромет. Синоптики напоминают об опасности движения в условиях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)