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Штормовое предупреждение из-за туманов

12.11.2019 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются туманы, которые сохранятся до 11 часов, сообщает Белгидромет. Синоптики напоминают об опасности движения в условиях тумана: следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
 
 
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Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются туманы, которые сохранятся до 11 часов, сообщает Белгидромет. Синоптики напоминают об опасности движения в условиях...
 
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