Белорусы создали петицию, чтобы сделать 31 декабря и 2 января выходными

Текст петиции выглядит так: «Мы, нижеподписавшиеся, очень убедительно просим отменить принятое Постановление от 09.10.2019 №688 „О переносе рабочих дней в 2020 году“. И в этой связи просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 года и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни. Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)».

Под обращением пока подписались 173 человека.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Onliner пояснили, что выходные и праздничные дни у нас устанавливаются указом главы государства.

— Но в любом случае мы рассмотрим петицию, в адрес министерства может быть направлено предложение по определению в том числе выходных дней и профессиональных праздников, — сказали в ведомстве.

К слову, россияне, двухнедельному отдыху которых в новогодние и рождественские праздники завидует вся Беларусь, тоже создали петицию . В Госдуму РФ обратились саратовцы, которые не хотят работать 31 декабря.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и на то, как люди делают вид, что работают 31 декабря. Будем честны, большинство граждан нашей страны в последний день года не уходят с головой в работу, а готовятся к главному зимнему празднику: кто-то накрывает новогодний стол, кто-то украшает елку, кто-то традиционно ходит с друзьями в баню. Многие предпочитают элементарно выспаться, чтобы не уснуть в тарелке с оливье еще до 12 ударов курантов. Увы, но 31 декабря в нашей стране часто бывает рабочим днем. Хотя во многих организациях в этот день атмосфера царит вовсе не рабочая. В России новогодние каникулы в среднем длятся 10 дней. Один из этих дней можно смело перенести на 31 декабря, чего мы и просим у депутатов Государственной Думы», — заявил автор петиции. Ее подписали более 230 человек.

График переноса рабочих дней в Беларуси в 2020 году опубликовали здесь.