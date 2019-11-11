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Движение по Жуковского закроют до конца года
12.11.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Движение по улице Жуковского на участке от улицы Могилевской до улицы Воронянского закрывается с 16 ноября до 26 декабря. Об этом
Движение закрывается в связи с проведением работ по демонтажу механизированного тоннелепроходческого комплекса при строительстве 3-й линии метрополитена.
В связи с этим вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:
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Движение закрывается в связи с проведением работ по демонтажу механизированного тоннелепроходческого комплекса при строительстве 3-й линии метрополитена.
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