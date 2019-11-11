В витебских маршрутках начали проверять билеты. Что грозит пассажиру, если у него нет талончика

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Витебске контролеры просят предъявить проездной билет в маршрутных такси. Горожан это удивляет: ведь раньше такое было только в автобусах, троллейбусах и трамваях. Ситуацию «Витебскому курьеру» прокомментировал замдиректора предприятия «Оператор перевозок» Алексей Долгий.

— Безбилетный проезд пассажира на всех видах городского транспорта влечет штраф — 0,5 базовой величины. В соответствии с решением облисполкома сотрудники контрольно-ревизорской службы «Оператора перевозок» наделены полномочиями составлять протоколы об административном правонарушении. При этом пассажир должен четко знать: невыдача билета — нарушение Правил перевозок пассажиров автомобильным перевозчиком, — отметил Алексей Долгий.

Получается, если вы сели в маршрутку и не взяли билет (или вам его не выдал водитель), контролер может оштрафовать вас на 12 рублей 75 копеек.