Приговоренный к расстрелу за убийство двух пенсионерок: «Я и так потерял все в своей жизни»

Источник материала: Tut.by

Верховный суд сегодня рассматривает апелляцию на смертный приговор 50-летнему Виктору Павлову. Мужчина был осужден на казнь за убийство двух пенсионерок в соседней деревне.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Апелляцию рассматривают три судьи Верховного суда под председательством Руслана Анискевича.

В начале процесса журналисты попросили суд о возможности съемки в ходе процесса. Обвиняемый лишь пожал плечами: «Мне все равно». Прокурор выступил против. Суд в просьбе СМИ отказал.

«Не оспаривая своей вины Павлов просит назначить ему срок [вместо казни], — зачитал один из адвокатов жалобу обвиняемого. — Он считает приговор чрезмерно суровым, так как не были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины и явка с повинной, а также тот факт, что он не стремился уйти от ответственности и помогал следствию».

Судья Руслан Анискевич обратился в самому обвиняемому: он хочет что-то сказать?

«Я рассказал все подробно судьям раньше. Мне пока нечего говорить», — ответил мужчина.

«Пока?», — уточнил судья.

Мужчина в клетке кивнул.

Другой адвокат продолжила: если бы не сотрудничество со следствием, то дело грозило стать «висяком»: свидетелей преступления нет, орудие преступления не нашли, как и «любых биологических следов присутствия Палова в доме убитых».

По версии стороны защиты, мужчина не планировал убийство. Все вышло внезапно.

«Напрашивается закономерный вопрос: почему, хорошо зная пенсионерок и не раз помогая им, он совершил убийство? Суд первой инстанции тщательно изучил мотив. Так, придя в тот роковой день к ним он хотел пообщаться и поздравить с новым годом. Но услышав от одной из них необоснованные и обидные претензии за построенный им сарай (при том, что раньше не высказывала), его охватила сильная обида. И он не сумел противостоять порыву, взял полено и…», — заявила защитник.

Известно, что в 2005 году мужчина уже был осужден на 10 лет за жестокое убийство. А в 2015 году его поймали на краже и снова судили. Но адвокаты подчеркивают: при том, что на селе тяжело найти работу, тем более судимому и человеку со слабым здоровьем, Виктор Павлов всячески трудился, чтобы заработать: помогал соседям по хозяйству.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Почти все свидетели из сельчан (с десяток человек. — Прим. TUT.BY), кроме одного, говорили о Павлове положительно, некоторые — исключительно положительно. Что достаточно отзывчивый и вежливый, не конфликтный. Что трудяга, зарабатывал даже без официального трудоустройства. Помогал по огороду, строительству, кому-то чинил обувь, кому-то курятник».

Адвокат даже заявила, мол, одна из убитых фактически спровоцировала конфликт.

«Нецензурно выражалась и оскорбляла. Допрошен ряд свидетелей, и даже ее родные не отрицали — от женщины вполне можно было этого ожидать».

Что-то ответить на это родные пенсионерки не могли — в суд из них никто не пришел.

Сторона защиты продолжила, что подобные дела со смертным приговором находятся под пристальным вниманием СМИ и международных организаций.

«От вашего решения будет зависеть представление людей о системе правосудия, о том, работает ли Конституция, являемся ли мы частью цивилизованного мира — или мы идем каким-то своим путем».

Суд снова обратился к обвиняемому Виктору Павлову: хочет ли он что-то добавить?

«Переживаю (…), — тихо говорил что-то фигурант. Не все его слова удалось расслышать. — Терпения немножко (…). Раскаиваюсь. Понимаете… Не наказывайте меня».

После этого мужчина расплакался: «Я и так потерял все в своей жизни»

Слово взял прокурор. Он несколько минут перечислял травмы, которые эксперты нашли на телах убитых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«[Изначально] Павлов рассказал, что пришел к потерпевшей купить вина. В котельной возник конфликт. Женщина стала его выталкивать, он не выходил. Из обиды ударил поленом. Она побежала в дом, но он догнал с целью уточнения причины претензий. В доме продолжила оскорблять, и он ударил обоих. После чего вымыл палку и руки от крови. Павлов несколько раз подходил к сестрам, которые еще подавали признаки жизни. Но ничего не предпринял для оказания им помощи. Снял трубку на телефоне, навесил замок снаружи дома. Окровавленную одежду выбросил».

Убитые сестры-пенсионерки обе были инвалидами второй группы.

Прокурор также раскрыл детали убийства, за которое Виктор Павлов был судим 15 лет назад: тогда человек погиб от как минимум 31 удара топором по голове.

«С учетом характера и повышенной опасности преступлений, совершенных Павловым, несмотря на смягчающие обстоятельства, суд — по моему мнению, — пришел к правильному выводу и обоснованно назначил расстрел. Это является справедливым».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в конце прошлого года, 30 декабря, в деревне Присушино (Витебской район) были убиты две сестры-пенсионерки. Им было 76 и 78 лет, тела обнаружили в их собственном доме через пару дней.

Подозреваемым оказался 50-летний житель соседней деревни. Он иногда помогал женщинам по хозяйству, а также — как выяснили следователи, — знал, где те хранят деньги. Однажды он пришел к женщинам и палкой избил до смерти, как оказалось, ради 179 рублей.

В суде выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. В том числе за убийство с особой жестокостью. Учитывая рецидив прокурор просил назначить мужчине казнь, и областной суд 30 июля с этим согласился .

Но мужчина обжаловал смертный приговор и просит Верховный суд не лишать его жизни.