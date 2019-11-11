ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приговоренный к расстрелу за убийство двух пенсионерок: «Я и так потерял все в своей жизни»

12.11.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Верховный суд сегодня рассматривает апелляцию на смертный приговор 50-летнему Виктору Павлову. Мужчина был осужден на казнь за убийство двух пенсионерок в соседней деревне.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Апелляцию рассматривают три судьи Верховного суда под председательством Руслана Анискевича.

В начале процесса журналисты попросили суд о возможности съемки в ходе процесса. Обвиняемый лишь пожал плечами: «Мне все равно». Прокурор выступил против. Суд в просьбе СМИ отказал.

«Не оспаривая своей вины Павлов просит назначить ему срок [вместо казни], — зачитал один из адвокатов жалобу обвиняемого. — Он считает приговор чрезмерно суровым, так как не были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины и явка с повинной, а также тот факт, что он не стремился уйти от ответственности и помогал следствию».

Судья Руслан Анискевич обратился в самому обвиняемому: он хочет что-то сказать?

«Я рассказал все подробно судьям раньше. Мне пока нечего говорить», — ответил мужчина.

«Пока?», — уточнил судья.

Мужчина в клетке кивнул.

Другой адвокат продолжила: если бы не сотрудничество со следствием, то дело грозило стать «висяком»: свидетелей преступления нет, орудие преступления не нашли, как и «любых биологических следов присутствия Палова в доме убитых».

По версии стороны защиты, мужчина не планировал убийство. Все вышло внезапно.

«Напрашивается закономерный вопрос: почему, хорошо зная пенсионерок и не раз помогая им, он совершил убийство? Суд первой инстанции тщательно изучил мотив. Так, придя в тот роковой день к ним он хотел пообщаться и поздравить с новым годом. Но услышав от одной из них необоснованные и обидные претензии за построенный им сарай (при том, что раньше не высказывала), его охватила сильная обида. И он не сумел противостоять порыву, взял полено и…», — заявила защитник.

Известно, что в 2005 году мужчина уже был осужден на 10 лет за жестокое убийство. А в 2015 году его поймали на краже и снова судили. Но адвокаты подчеркивают: при том, что на селе тяжело найти работу, тем более судимому и человеку со слабым здоровьем, Виктор Павлов всячески трудился, чтобы заработать: помогал соседям по хозяйству.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Почти все свидетели из сельчан (с десяток человек. — Прим. TUT.BY), кроме одного, говорили о Павлове положительно, некоторые — исключительно положительно. Что достаточно отзывчивый и вежливый, не конфликтный. Что трудяга, зарабатывал даже без официального трудоустройства. Помогал по огороду, строительству, кому-то чинил обувь, кому-то курятник».

Адвокат даже заявила, мол, одна из убитых фактически спровоцировала конфликт.

«Нецензурно выражалась и оскорбляла. Допрошен ряд свидетелей, и даже ее родные не отрицали — от женщины вполне можно было этого ожидать».

Что-то ответить на это родные пенсионерки не могли — в суд из них никто не пришел.

Сторона защиты продолжила, что подобные дела со смертным приговором находятся под пристальным вниманием СМИ и международных организаций.

«От вашего решения будет зависеть представление людей о системе правосудия, о том, работает ли Конституция, являемся ли мы частью цивилизованного мира — или мы идем каким-то своим путем».

Суд снова обратился к обвиняемому Виктору Павлову: хочет ли он что-то добавить?

«Переживаю (…), — тихо говорил что-то фигурант. Не все его слова удалось расслышать. — Терпения немножко (…). Раскаиваюсь. Понимаете… Не наказывайте меня».

После этого мужчина расплакался: «Я и так потерял все в своей жизни»

Слово взял прокурор. Он несколько минут перечислял травмы, которые эксперты нашли на телах убитых.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«[Изначально] Павлов рассказал, что пришел к потерпевшей купить вина. В котельной возник конфликт. Женщина стала его выталкивать, он не выходил. Из обиды ударил поленом. Она побежала в дом, но он догнал с целью уточнения причины претензий. В доме продолжила оскорблять, и он ударил обоих. После чего вымыл палку и руки от крови. Павлов несколько раз подходил к сестрам, которые еще подавали признаки жизни. Но ничего не предпринял для оказания им помощи. Снял трубку на телефоне, навесил замок снаружи дома. Окровавленную одежду выбросил».

Убитые сестры-пенсионерки обе были инвалидами второй группы.

Прокурор также раскрыл детали убийства, за которое Виктор Павлов был судим 15 лет назад: тогда человек погиб от как минимум 31 удара топором по голове.

«С учетом характера и повышенной опасности преступлений, совершенных Павловым, несмотря на смягчающие обстоятельства, суд — по моему мнению, — пришел к правильному выводу и обоснованно назначил расстрел. Это является справедливым».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в конце прошлого года, 30 декабря, в деревне Присушино (Витебской район) были убиты две сестры-пенсионерки. Им было 76 и 78 лет, тела обнаружили в их собственном доме через пару дней.

Подозреваемым оказался 50-летний житель соседней деревни. Он иногда помогал женщинам по хозяйству, а также — как выяснили следователи, — знал, где те хранят деньги. Однажды он пришел к женщинам и палкой избил до смерти, как оказалось, ради 179 рублей.

В суде выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. В том числе за убийство с особой жестокостью. Учитывая рецидив прокурор просил назначить мужчине казнь, и областной суд 30 июля с этим согласился.

Но мужчина обжаловал смертный приговор и просит Верховный суд не лишать его жизни.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Переживаю (…), - тихо говорил что-то фигурант. Не все его слова удалось расслышать. - Терпения немножко (…). Раскаиваюсь. Понимаете… Не наказывайте меня».
 
Новости дня
Новости общества
 
В витебских маршрутках начали проверять билеты. Что грозит пассажиру, если у него нет талончика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика