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«У моей дочери и ее жены есть ребенок». Истории родителей ЛГБТ-детей

12.11.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мама, нам нужно поговорить», — не многие после этой фразы готовы услышать, что дочь влюбилась в девушку или сын — в парня. Каково это? Мы пригласили в студию родителей ЛГБТ-детей. Они рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, реакции на каминг-аут и о том, скрывали ли это от окружающих.

Благодарим за содействие в съемках Группу взаимопомощи для родителей ЛГБТК+ детей. Встречи проходят 1 раз в месяц в Минске по субботам. С группой работают психолог и юрист. Записаться, задать вопросы, уточнить информацию можно написав на почту belaruscommunitycentre@gmail.com с темой письма «Группа взаимопомощи для родителей ЛГБТК+ детей». Укажите свое имя, возраст и контактный номер телефона.

 
Теги: Минск
 
 
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Пригласили в студию родителей, которые узнали о гомосексуальности своих детей. Поговорили с ними о том, как они это приняли и что говорили окружающим.
 
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