«У моей дочери и ее жены есть ребенок». Истории родителей ЛГБТ-детей

Источник материала: Tut.by

«Мама, нам нужно поговорить», — не многие после этой фразы готовы услышать, что дочь влюбилась в девушку или сын — в парня. Каково это? Мы пригласили в студию родителей ЛГБТ-детей. Они рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, реакции на каминг-аут и о том, скрывали ли это от окружающих.

Благодарим за содействие в съемках Группу взаимопомощи для родителей ЛГБТК+ детей . Встречи проходят 1 раз в месяц в Минске по субботам. С группой работают психолог и юрист. Записаться, задать вопросы, уточнить информацию можно написав на почту belaruscommunitycentre@gmail.com с темой письма «Группа взаимопомощи для родителей ЛГБТК+ детей». Укажите свое имя, возраст и контактный номер телефона.