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«У моей дочери и ее жены есть ребенок». Истории родителей ЛГБТ-детей
12.11.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мама, нам нужно поговорить», — не многие после этой фразы готовы услышать, что дочь влюбилась в девушку или сын — в парня. Каково это? Мы пригласили в студию родителей ЛГБТ-детей. Они рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, реакции на каминг-аут и о том, скрывали ли это от окружающих.
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Пригласили в студию родителей, которые узнали о гомосексуальности своих детей. Поговорили с ними о том, как они это приняли и что говорили окружающим.
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