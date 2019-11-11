В Минске задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам

Источник материала: Tut.by

Мужчина распылил газ в лицо незнакомым женщинам, а еще у одной отобрал мобильный телефон. Милиция задержала пьяного хулигана, об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в микрорайоне «Малиновка». На горячую линию 102 обратилась женщина и сообщила, что к ней подошел неизвестный мужчина, поинтересовался который час, а после распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. На место выбыла милиция, которая установила, что подозреваемый напал с баллончиком еще на одну женщину, а еще у одной из прохожих отобрал мобильный телефон и скрылся.

По горячим следам мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий минчанин в состоянии алкогольного опьянения. У него также нашли отобранный у женщины телефон. Милиционерам подозреваемый сказал, что пострадавшая сама выбросила сотовый, а он его подобрал.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.