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В Минске задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам
12.11.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина распылил газ в лицо незнакомым женщинам, а еще у одной отобрал мобильный телефон. Милиция задержала пьяного хулигана, об этом
Инцидент произошел в микрорайоне «Малиновка». На горячую линию 102 обратилась женщина и сообщила, что к ней подошел неизвестный мужчина, поинтересовался который час, а после распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. На место выбыла милиция, которая установила, что подозреваемый напал с баллончиком еще на одну женщину, а еще у одной из прохожих отобрал мобильный телефон и скрылся.
По горячим следам мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий минчанин в состоянии алкогольного опьянения. У него также нашли отобранный у женщины телефон. Милиционерам подозреваемый сказал, что пострадавшая сама выбросила сотовый, а он его подобрал.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за убийство.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
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По горячим следам мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий минчанин в состоянии алкогольного опьянения.
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