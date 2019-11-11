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В Гродно возбудили уголовное дело по факту исчезновения отца и сына
12.11.2019 11:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМать Михаэля обратилась в милицию вечером 28 октября. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг около 11:30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка, и их местонахождение ей неизвестно. Следственный комитет просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Витольда и Михаэля Якимчиков, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по короткому номеру 102.
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Мать Михаэля обратилась в милицию вечером 28 октября. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг около 11:30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка, и...
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