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С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет фестиваль Gastrofest.Seafood
12.11.2019 11:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет последний в этом году гастрономический фестиваль Gastrofest. Seafood. 20 заведений-участников. У всех разные сеты.
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С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет последний в этом году гастрономический фестиваль Gastrofest. Seafood. 20 заведений-участников. У всех разные сеты.
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