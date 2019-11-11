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В Печах проходит ежегодный министерский семинар для руководителей республиканских СМИ
12.11.2019 12:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОценить современный уровень подготовки Вооруженных сил и узнать перспективы развития армии Беларуси. В эти минуты в Печах на базе 72-го объединенного учебного центра проходит ежегодный министерский семинар для руководителей республиканских СМИ. Топ-менеджеры массмедиа воочию увидели подготовку танкистов и водолазов, посетили здание будущей медицинской роты и другие объекты центра.
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Оценить современный уровень подготовки Вооруженных сил и узнать перспективы развития армии Беларуси. В эти минуты в Печах на базе 72-го объединенного учебного...
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