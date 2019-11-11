В Слониме женщину отправили за водкой - а когда она вернулась через сутки и без ничего, посадили в вольер

Источник материала: Tut.by

Знакомый посадил в вольер 35-летнюю жительницу Слонима, сообщает милиция. Таким образом он решил наказать ее за то, что вместе с деньгами на продукты и алкоголь она пропала почти на сутки — и вернулась без ничего.



Фото: МВД

Компания отдыхала в частном доме. Спиртное вместе с закуской заканчивалось, и одну из участниц застолья отправили в магазин за покупками. Вернулась она лишь на следующий день. Один из собутыльников запер ее в вольере, сказав, что откроет клетку через 12 часов. Он забыл забрать у женщины мобильный — и она смогла позвонить в милицию.

Теперь 38-летнего местного жителя ждет уголовная ответственность за незаконное лишение человека свободы.