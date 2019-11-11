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В Слониме женщину отправили за водкой - а когда она вернулась через сутки и без ничего, посадили в вольер
12.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Знакомый посадил в вольер 35-летнюю жительницу Слонима,
Компания отдыхала в частном доме. Спиртное вместе с закуской заканчивалось, и одну из участниц застолья отправили в магазин за покупками. Вернулась она лишь на следующий день. Один из собутыльников запер ее в вольере, сказав, что откроет клетку через 12 часов. Он забыл забрать у женщины мобильный — и она смогла позвонить в милицию.
Теперь 38-летнего местного жителя ждет уголовная ответственность за незаконное лишение человека свободы.
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В Слониме женщину отправили за водкой - а когда она вернулась через сутки и без ничего, посадили в вольер
Теперь 38-летнего местного жителя ждет уголовная ответственность за незаконное лишение человека свободы.
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