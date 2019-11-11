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Деревья в Борисове одели в вязаные наряды
12.11.2019 12:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСогреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове 6 лип примерили вязаные наряды. Необычные аксессуары для деревьев сделали сотрудники центральной районной библиотеки вместе с горожанами. К слову, надевать деревья в своеобразные "свитеры" стало популярным во многих странах. Разноцветной пряжей также обматывают скамейки, детские площадки, фонари. Такое уличное искусство называется ярн-бомбинг. Вязанные "шарфы" будут согревать деревья в Борисове и радовать горожан до прихода весны.
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Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. В Борисове 6 лип примерили вязаные наряды. Необычные аксессуары для деревьев сделали...
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