|
В гаражах в Гродно нашли бешеную лису. Теперь в районе карантин
12.11.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лису, зараженную бешенством, нашли в гаражном кооперативе «Понемунь-2» по адресу ул. Понемуньская, 9 в Гродно,
Теперь в районе объявлен карантин. Определена буферная зона в границе улиц Понемуньской, Прогулочной, Белуша, Румлевского проспекта.
Специалисты предупреждают, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться или пытаться самостоятельно изловить. При контакте с кровью или слюной животного можно заразиться вирусом бешенства даже без укуса.
Кроме этого, необходимо постоянно следить за своими питомцами и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местным необходимо постоянно следить за своими питомцами, и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)