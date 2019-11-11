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В гаражах в Гродно нашли бешеную лису. Теперь в районе карантин

12.11.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лису, зараженную бешенством, нашли в гаражном кооперативе «Понемунь-2» по адресу ул. Понемуньская, 9 в Гродно, сообщает телеканал «Гродно плюс».


Фото: fdfg.ru

Теперь в районе объявлен карантин. Определена буферная зона в границе улиц Понемуньской, Прогулочной, Белуша, Румлевского проспекта.

Специалисты предупреждают, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться или пытаться самостоятельно изловить. При контакте с кровью или слюной животного можно заразиться вирусом бешенства даже без укуса.

Кроме этого, необходимо постоянно следить за своими питомцами и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.

 
Теги: Гродно
 
 
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Местным необходимо постоянно следить за своими питомцами, и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.
 
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