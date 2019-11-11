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Изменён порядок расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества

12.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Изменён порядок расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества
22 октября 2019 г. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь принял постановление № 14 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества».

В соответствии с правовым актом размер первоначального платежа при оплате стоимости находящегося в государственной собственности недвижимого и движимого имущества, проданного с рассрочкой оплаты, должен составлять не менее 20 процентов цены его продажи с учетом ранее внесенной суммы задатка, если такой уплачивается (на сегодняшний день, согласно постановлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25, размер первоначального платежа составляет не менее 30 процентов).

Первоначальный платеж должен быть оплачен в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Также установлено, что покупатель вправе исполнить обязательство по оплате имущества досрочно.

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
 
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> 22 октября 2019 г. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь принял постановление № 14 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости...
 
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