|
В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей
12.11.2019 13:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси разработали мобильное приложение для врачей Lekar Pro. В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные Минздравом. Мобильное приложение работает на платформах Android и IOS.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей Lekar Pro. В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)