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В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей

12.11.2019 13:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей Lekar Pro. В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные Минздравом. Мобильное приложение работает на платформах Android и IOS.
 
 
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В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей Lekar Pro. В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные...
 
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