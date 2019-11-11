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Блогер NEXTA должен выплатить 3 тысячи рублей компенсации главе Слонимского райисполкома
12.11.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 ноября Минский районный суд принял решение по иску председателя Слонимского райисполкома Геннадия Хомича к создателю телеграм-канала NEXTA Степану Путило о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Об этом сообщает
По итогам заседания Минский районный суд решил взыскать с создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсировать судебные расходы и затраты истца на юридическую помощь. Суд также обязал разместить Степана Путило в своем телеграм-канале NEXTA опровержение недостоверной информации.
И Степан Путило, и истец на суде не присутствовали.
Напомним, в сентябре этого года председатель Слонимского райисполкома
В качестве ответчиков были названы и другие интернет-ресурсы, которые опубликовали эту информацию. В частности, издания «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»).
Как написал чиновник в иске, публикация этой информации причинила ему глубокие нравственные страдания, и потребовал взыскать с ответчиков по 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля. Позже он снизил исковые требования
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Суд также обязал разместить Степана Путило в своем телеграм-канале NEXTA опровержение недостоверной информации.
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