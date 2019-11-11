Блогер NEXTA должен выплатить 3 тысячи рублей компенсации главе Слонимского райисполкома

Источник материала: Tut.by

12 ноября Минский районный суд принял решение по иску председателя Слонимского райисполкома Геннадия Хомича к создателю телеграм-канала NEXTA Степану Путило о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Об этом сообщает «Радио Свобода» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По итогам заседания Минский районный суд решил взыскать с создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсировать судебные расходы и затраты истца на юридическую помощь. Суд также обязал разместить Степана Путило в своем телеграм-канале NEXTA опровержение недостоверной информации.

И Степан Путило, и истец на суде не присутствовали.

Напомним, в сентябре этого года председатель Слонимского райисполкома подал иск против владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Чиновник потребовал опровергнуть сведения, которые были размещены блогером 10 августа этого года. Речь о посте, в котором NEXTA утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве ответчиков были названы и другие интернет-ресурсы, которые опубликовали эту информацию. В частности, издания «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»).

Как написал чиновник в иске, публикация этой информации причинила ему глубокие нравственные страдания, и потребовал взыскать с ответчиков по 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля. Позже он снизил исковые требования до 10 тысяч рублей . Деньги он собирается перечислить Слонимской больнице на ремонт инфекционного отделения.