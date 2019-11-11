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Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу объявлен в Нацпарке "Припятский"

12.11.2019 13:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. В "Припятском" ждут послания не только от жителей Беларуси. Победители конкурса получат медаль с символом нацпарка, а также весточку от зимнего волшебника. В письмах нужно рассказать о самом заветном желании. Творческие работы принимают до 25 декабря. Авторов лучших писем назовут 26 декабря. Письма с пометкой "на конкурс" или "Деду Морозу и Снегурочке" ждут по адресу: 247946, агрогородок Лясковичи, ул. Саши Глушко, 7а, Петриковский район, Гомельская область.
 
 
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Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. В "Припятском" ждут послания не только от жителей Беларуси. Победители конкурса получат медаль с символом...
 
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