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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу объявлен в Нацпарке "Припятский" Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. В "Припятском" ждут послания не только от жителей Беларуси. Победители конкурса получат медаль с символом...

Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. В "Припятском" ждут послания не только от жителей Беларуси. Победители конкурса получат медаль с символом нацпарка, а также весточку от зимнего волшебника. В письмах нужно рассказать о самом заветном желании. Творческие работы принимают до 25 декабря. Авторов лучших писем назовут 26 декабря. Письма с пометкой "на конкурс" или "Деду Морозу и Снегурочке" ждут по адресу: 247946, агрогородок Лясковичи, ул. Саши Глушко, 7а, Петриковский район, Гомельская область.