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Повестку может принести и дворник. Правительство утвердило положение о призыве в армию
12.11.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров утвердил
Оповещать про призыв будут, как и раньше, персональными повестками. Их вручают под расписку — это прямо указано в Положении. Вручение повесток возложили на местные власти, коммунальные организации (то есть сотрудников ЖЭСов и ЖРЭО), учреждения образования. Повестку могут принести домой, в колледж или университет, на работу или в любое другое место, где в данный момент находится призывник. Если молодой человек не получил повестку, его данные опубликуют в местной газете. Похоже, это будет считаться достаточным информированием об обязанности призывника явиться на мероприятия по призыву. Умышленно не явился — могут временно ограничить выезд за границу, решение принимает военный комиссар. А могут
Решение, куда направить на службу призывника, может приниматься комиссией и без его личного участия. Комиссия изучит документы о медицинском освидетельствовании, морально-психологических качествах, уровне образования, профессии, семейном положении. Кстати, при одновременном призыве братьев-близнецов, как правило (но не обязательно), направляют в одну воинскую часть.
Что касается отсрочек на время учебы, то положение закрепляет нормы
Для студентов медицинских университетов сохраняется отсрочка на период прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена. Для талантливых молодых ученых и творческих специалистов может быть сделано исключение — отсрочку предоставят согласно специальному указу президента и на срок, который будет указан в документе.
Кстати, депутаты в армии не служат — им на период депутатской деятельности предоставляют отсрочку.
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Имена тех, кто повестку не получил, опубликуют в местных газетах.
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