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Повестку может принести и дворник. Правительство утвердило положение о призыве в армию

12.11.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров утвердил Положение о призыве на срочную военную службу и службу в резерве. В документе отражены изменения из «закона об отсрочках» — выпускники колледжей и университетов больше не смогут непрерывно продолжать учебу, сначала нужно отслужить. Повестки призывникам могут приносить сотрудники жилищно-коммунальных управлений. А имена тех, кто повестку не получил, опубликуют в местных газетах.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Оповещать про призыв будут, как и раньше, персональными повестками. Их вручают под расписку — это прямо указано в Положении. Вручение повесток возложили на местные власти, коммунальные организации (то есть сотрудников ЖЭСов и ЖРЭО), учреждения образования. Повестку могут принести домой, в колледж или университет, на работу или в любое другое место, где в данный момент находится призывник. Если молодой человек не получил повестку, его данные опубликуют в местной газете. Похоже, это будет считаться достаточным информированием об обязанности призывника явиться на мероприятия по призыву. Умышленно не явился — могут временно ограничить выезд за границу, решение принимает военный комиссар. А могут привлечь к ответственности — административной или даже уголовной.

Решение, куда направить на службу призывника, может приниматься комиссией и без его личного участия. Комиссия изучит документы о медицинском освидетельствовании, морально-психологических качествах, уровне образования, профессии, семейном положении. Кстати, при одновременном призыве братьев-близнецов, как правило (но не обязательно), направляют в одну воинскую часть.

Что касается отсрочек на время учебы, то положение закрепляет нормы «закона об отсрочках». Напомним, отсрочка для получения образования теперь выдается один раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

Для студентов медицинских университетов сохраняется отсрочка на период прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена. Для талантливых молодых ученых и творческих специалистов может быть сделано исключение — отсрочку предоставят согласно специальному указу президента и на срок, который будет указан в документе.

Кстати, депутаты в армии не служат — им на период депутатской деятельности предоставляют отсрочку.

 
 
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Имена тех, кто повестку не получил, опубликуют в местных газетах.
 
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