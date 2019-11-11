Повестку может принести и дворник. Правительство утвердило положение о призыве в армию

Источник материала: Tut.by

Совет министров утвердил Положение о призыве на срочную военную службу и службу в резерве. В документе отражены изменения из «закона об отсрочках» — выпускники колледжей и университетов больше не смогут непрерывно продолжать учебу, сначала нужно отслужить. Повестки призывникам могут приносить сотрудники жилищно-коммунальных управлений. А имена тех, кто повестку не получил, опубликуют в местных газетах.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Оповещать про призыв будут, как и раньше, персональными повестками. Их вручают под расписку — это прямо указано в Положении. Вручение повесток возложили на местные власти, коммунальные организации (то есть сотрудников ЖЭСов и ЖРЭО), учреждения образования. Повестку могут принести домой, в колледж или университет, на работу или в любое другое место, где в данный момент находится призывник. Если молодой человек не получил повестку, его данные опубликуют в местной газете. Похоже, это будет считаться достаточным информированием об обязанности призывника явиться на мероприятия по призыву. Умышленно не явился — могут временно ограничить выезд за границу, решение принимает военный комиссар. А могут привлечь к ответственности — административной или даже уголовной.

Решение, куда направить на службу призывника, может приниматься комиссией и без его личного участия. Комиссия изучит документы о медицинском освидетельствовании, морально-психологических качествах, уровне образования, профессии, семейном положении. Кстати, при одновременном призыве братьев-близнецов, как правило (но не обязательно), направляют в одну воинскую часть.

Что касается отсрочек на время учебы, то положение закрепляет нормы «закона об отсрочках» . Напомним, отсрочка для получения образования теперь выдается один раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

Для студентов медицинских университетов сохраняется отсрочка на период прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена. Для талантливых молодых ученых и творческих специалистов может быть сделано исключение — отсрочку предоставят согласно специальному указу президента и на срок, который будет указан в документе.

Кстати, депутаты в армии не служат — им на период депутатской деятельности предоставляют отсрочку.