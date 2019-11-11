Борисовский ГРОЧС: профилактика выходного дня

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Главная задача работников МЧС состоит в том, чтобы донести до населения необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и помочь им уберечь себя, своих близких, жилье от пожара, сделать его безопасным. В ходе профилактических рейдов спасатели разъясняют гражданам необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых, газовых и электроприборов, разъясняют правила поведения в случае возникновения пожара. Особое внимание уделяется гражданам, в чьих квартирах были пожары и жильцам, которые ведут асоциальный образ жизни, ведь злоупотребление алкоголем может значительно усугубить последствия даже небольшого загорания, так как человек в состоянии опьянения теряет способность адекватно оценивать ситуацию и правильно на нее реагировать. Также беседуют с одинокими престарелыми гражданами и многодетными семьями. Работа по предупреждению пожаров в выходные и праздничные дни продолжается, ведь для работников МЧС нет лучшего подарка, чем сохраненные от пожара человеческие жизни.