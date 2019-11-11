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Закрытие железнодорожного переезда

12.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 674 км станции Борисов (ул. Демина).

Борисовская дистанция пути

 
 
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Железнодорожный переезд 670 км по ул. Заводской будет закрыт для движения автотранспорта:— 26 ноября 2019 года с 9.00 до 17.00; — 27 ноября 2019 года с 9.00 до 17.00; — 28 ноября 2019...
 
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