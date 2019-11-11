Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 674 км станции Борисов (ул. Демина).
Борисовская дистанция пути
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Закрытие железнодорожного переезда
12.11.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 674 км станции Борисов (ул. Демина).
Борисовская дистанция пути
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Железнодорожный переезд 670 км по ул. Заводской будет закрыт для движения автотранспорта:— 26 ноября 2019 года с 9.00 до 17.00; — 27 ноября 2019 года с 9.00 до 17.00; — 28 ноября 2019...
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