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Министр здравоохранения России пообещала лечить белорусов от рака в уникальном центре в Димитровграде

12.11.2019 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь на совместную белорусско-российскую коллегию по неврологии и нейрохирургии приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она пообещала, что белорусов будут лечить от рака в уникальном центре в Димитровграде, и сказала, что в России за два года пролечилось около 55 тысяч граждан нашей страны.

— Я в Беларуси в третий раз, но дважды я была с официальными делегациями во главе с руководством страны и правительством. Мой прадед, прабабушка, дедушка — из Гомеля. Мы братские народы с общей историей, с общими закономерностями демографическими, связанными с нашей общей историей. И у нас очень много общего в современности, — считает Вероника Скворцова.

Она отметила, что с Минздравом Беларуси российское ведомство очень давно сотрудничает. Сейчас подготовлен научно-практический проект в области антимикробной резистентности, продолжается проект по стволовым клеткам, также планируется сотрудничество по онкологическим проектам.

Она отметила, что в российском Димитровграде открыли уникальный центр, где будут помогать справиться с раком и пациентам из Беларуси.

— В России мы сейчас открыли большой город радиотерапии, он находится в Димитровграде (между Ульяновской и Самарской областями) с четырьмя самыми современными в мире протонными установками не только для взрослых, но и детей. Конечно же, этот центр самый мощный в Европе, он будет оказывать помощь и пациентам из Беларуси, — пообещала Вероника Скворцова.

Министр отметила, что за последние два года в России пролечилось от различных заболеваний около 55 тысяч белорусов. Для сравнения: по предварительным данным, в Беларуси с начала года по сентябрь 2019-го лечилось более 70 тысяч россиян.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларусь на совместную белорусско-российскую коллегию по неврологии и нейрохирургии приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она пообещала,...
 
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