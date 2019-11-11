3 фразы, которые никогда не стоит говорить своему ребенку

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Родители часто произносят эти фразы не задумываясь – когда устали или раздражены. Это именно те слова, которые они слышали в своем детстве и которые их глубоко ранили. Таким образом, происходит передача негативного опыта из поколения в поколение. Чтобы разорвать этот порочный круг, важно осознать это, и остановится, когда очередная из запрещенных фраз возникнет в голове.



