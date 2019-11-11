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Гречки хватит всем. В Беларуси ожидается 10 тысяч тонн гречневой крупы нового урожая

12.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Несмотря на то, что в России недобор гречихи, ситуация по этой культуре не критичная. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику — Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК — министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Гречки хватит всем. В Беларуси ожидается 10 тысяч тонн гречневой крупы нового урожая

В Беларуси ожидается 10 тысяч тонн гречневой крупы из нового урожая. Плюс остатки прошлого года. Общая потребность отечественного рынка — 20 тысяч тонн в год. Поэтому завезти потребуется менее половины. Вместе с тем, по словам министра, в следующем году возможна корректировка посевных площадей гречихи с учетом ситуации на рынке.

Источник: sb.by

 
 
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Несмотря на то, что в России недобор гречихи, ситуация по этой культуре не критичная. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции,
 
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