Гречки хватит всем. В Беларуси ожидается 10 тысяч тонн гречневой крупы нового урожая

Источник материала: Полымя

Несмотря на то, что в России недобор гречихи, ситуация по этой культуре не критичная. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику — Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК — министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.





В Беларуси ожидается 10 тысяч тонн гречневой крупы из нового урожая. Плюс остатки прошлого года. Общая потребность отечественного рынка — 20 тысяч тонн в год. Поэтому завезти потребуется менее половины. Вместе с тем, по словам министра, в следующем году возможна корректировка посевных площадей гречихи с учетом ситуации на рынке.