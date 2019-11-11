«Как доказать, что я не брала взятки?» Начальник управления Минздрава эмоционально выступила в суде

Источник материала: Tut.by

После небольшого перерыва вновь возобновился судебный процесс по делу начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Накануне прокуратура предъявила ей новое обвинение : теперь ей не только вменяют получение взяток в особо крупном размере, но и мошенничество.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Моя позиция не изменилась. Я частично признаю вину: принимала подарки, а денежные средства — никогда! — говорит в суде Людмила Реутская, которая в руках держит новое обвинение более, чем на 20 страницах.

Сегодня суд Фрунзенского района Минска продолжил рассматривать дело начальника управления Минздрава Людмилы Реутской. В зале стоит большая картонная коробка, на которой написано «Реутская Л.А.», в уголовном деле 23 тома.

— Я принимала кресло в кабинет, вентилятор, какие-то конфеты не в качестве взяток, а как подарки к празднику и никогда не с кем не достигала никакой договоренности. Честно и добросовестно выполняла свои обязанности, никогда не думала, что я преступник, который берет взятки, — эмоционально говорит Реутская, находясь в суде в клетке.



В коробке лежат досье на лекарства, которые фигурируют в уголовном деле. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Прокурор предъявил новое обвинение, и Людмила Реутская высказывает к нему свое отношение. Ей вменяют взятки 10-летней давности, которые, по версии следствия, она получила от главы представительства Fic Medical Ларисы Рубцовой. Как отмечает обвиняемая, она не могла брать что-то от Рубцовой в 2009—2013 годах, они познакомились лишь в 2014.

— В обвинении указаны очень странные сроки «в один из дней октября-декабря», — отмечает Людмила Реутская и ссылается на избирательную память взяткодателя. Рубцова помнит, какие конфеты дарила 10 лет назад, но важные детали — нет. Например, детали передачи денег в 2018 году.

— Рубцова якобы передает мне в машине деньги, а я молча кладу их, как шпион. Можно же послушать записи ОРМ, они же есть, — продолжает Реутская.

Она также категорически не согласна с тем, что как член комиссии лоббировала интересы частных структур. По словам обвиняемой, она голосовала за перерегистрацию лекарств, как и остальные 25 членов комиссии Минздрава, это была ее работа. Заключение не подписывала и точно ни на кого не давила.

— Я не знаю, как мне доказать, что не брала взятки? — в этот момент Людмила Реутская расплакалась. — За что мне давали взятки в 2009, 2010, 2013 годах, если я не была тогда ни на одной комиссии?(…) Высокий суд, как я должна доказывать, что не брала эти деньги. Я пытаюсь всех призвать к здравому смыслу, услышьте меня. О том, что получала взятки, узнала 11 июня (во время допроса в 2018 году — Прим.TUT.BY), а до этого не знала, что такой страшный преступник. Все сотрудники (Минздрава — Прим. TUT.BY) меня во время допроса жалели, не знаю, можно ли из бедной овечки стать алчной волчицей. Что мне делать с этим?(…) Я дорожила своей работой и здоровьем людей в нашей стране. Я жизнь этому отдала! Как могла бы сделать что-то противоправное?

Как уверяет Реутская, кресло и вентилятор от бизнесмена она расценила как помощь Минздраву. Она не раз просила в ведомстве купить новый вентилятор, но так ничего и не получила. По словам обвиняемой, это можно подтвердить в Минздраве.

— Меня же прослушивали, оперативник говорил, что ткнет носом в мои слова. Пусть бы хоть раз ткнули! — добавляет Людмила Реутская.

Сегодня в суде Реутская плакала не раз, особенно ее задевает обвинение в мошенничестве. По версии прокурора, она обещала помочь знакомому бизнесмену зарегистрировать косметический крем, который вообще не требовал никакой регистрации.

— Самое важное в моей жизни — честное имя. Я четверть века проработала в Минздраве, все, кто был в суде, не сказал про меня ни одного плохого слова и это мое достижение! Это правда, что я лучший специалист в стране, — снова вытирает слезы обвиняемая.

Она считает, что, возможно, совершила должностной проступок, но точно не преступление.

Напомним, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую обвиняют по ч. 2.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество). По версии следствия, в качестве взяток она получала от представителей коммерческих структур вино, сыр, цветы, золотые сережки, конфеты, деньги, а также дважды ужинала с коллегами за чужой счет в ресторане и делала спа-процедуры, которые оплатил знакомый. Вину Реутская признает частично.

В очередной раз суд поставил вопрос о том, что на процесс должен явиться в качестве свидетеля заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило. Его планируют допросить в четверг. Бывший министр Василий Жарко также проходит по делу свидетелем, но в суд он так и не пришел.