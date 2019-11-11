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Министр здравоохранения рассказал, будут ли премировать врачей, выявивших рак на начальной стадии

12.11.2019 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед белорусско-российской коллегией по неврологии и нейрохирургии в Минске министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, будут ли в Беларуси финансово мотивировать врачей за то, что они выявили рак на начальной стадии. Пока у нас такой системы персонального поощрения медиков нет, хотя она есть в других странах.

Напомним, в России недавно решили финансово мотивировать врачей за выявление рака во время профилактических и диспансерных осмотров. Это нужно для того, чтобы рак чаще выявляли на начальной стадии, когда у пациента более высокие шансы справиться с болезнью. Начальными считаются 1 и 2 стадии.

— Планируется ли в Беларуси внедрить такой опыт? — поинтересовался TUT.BY.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что у нас процент выявляемости онкологических заболеваний на начальной стадии входит в модель конечных результатов учреждений здравоохранения. И это тоже влияет на премии медиков.

— Мотивировать персонально? Мы этот вопрос обсуждаем, но здесь больше интерес в том, чтобы обучить онкологической настороженности. В дальнейшем, учитывая, что у нас стоит жесткая задача к 2025 году удвоить заработную плату врачей, думаю, что мы будем тоже дифференцированно подходить, где-то вводя и стимулирующие надбавки за раннюю диагностику, — сказал министр.

Напомним, количество раковых заболеваний растет во всем мире. И в первую очередь это связано с увеличением продолжительности жизни людей. Беларусь относится к странам со средними темпами роста числа онкологических заболеваний.

Чем раньше выявят опухоль, тем больше шансов на выздоровление. При первой-второй стадии заболевания выздоровление наступает в среднем в 80% случаев, а по некоторым локализациям рака, как, например, предстательной железы, — в 100%.

При выявлении рака на четвертой стадии больные живут около трех лет, несмотря на суперсовременные методы лечения. При выявлении рака на третьей стадии около 50% пациентов погибают в течение пяти лет. В Беларуси приблизительно 60% случаев рака выявляют на первой-второй стадии.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед белорусско-российской коллегией по неврологии и нейрохирургии в Минске министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, будут ли в Беларуси...
 
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