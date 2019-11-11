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В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что он не многодетный
12.11.2019 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал — и потребовал ДНК-экспертизы. Как выяснилось, не зря.
По словам жительницы Лунинца, мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов на 14-летнего сына и двух 11-летних дочерей-близняшек — хотя до этого он шесть лет финансово поддерживал семью, рассказала TUT.BY официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
Мужчина вину не признал — пояснил, что сомневается в отцовстве. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины к сыну, а вот к девочкам-близняшкам — нет.
Сейчас милиция проводит проверку с учетом результатов исследований.
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До этого после развода он 6 лет он финансово поддерживал семью.
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