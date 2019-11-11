ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что он не многодетный

12.11.2019 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал — и потребовал ДНК-экспертизы. Как выяснилось, не зря.


Фото: Павел Орловский, TUT.BY

По словам жительницы Лунинца, мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов на 14-летнего сына и двух 11-летних дочерей-близняшек — хотя до этого он шесть лет финансово поддерживал семью, рассказала TUT.BY официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Мужчина вину не признал — пояснил, что сомневается в отцовстве. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины к сыну, а вот к девочкам-близняшкам — нет.

Сейчас милиция проводит проверку с учетом результатов исследований.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого после развода он 6 лет он финансово поддерживал семью.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали украинца: подозревают, что он вербовал девушек для занятия проституцией в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика