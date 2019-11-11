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В Минске задержали украинца: подозревают, что он вербовал девушек для занятия проституцией в ЕС

12.11.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники задержали в Минске гражданина Украины, которого подозревают в вербовке девушек для занятия проституцией в Европе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники управления по противодействию торговле людьми узнали, что иностранец активно ищет белорусок, которые готовы отправиться в Литву и другие страны ЕС для занятия проституцией. Вербовкой мужчина занимался через форумы и соцсети, описывая условия работы, порядок оплаты и «свой финансовый интерес».

Подозреваемым оказался украинец, проживающий в Литве. Накануне он приехал в Беларусь за двумя девушками возрастом 29 и 32 года. На одной из заправок в столице его и задержали.

Центральным РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

С начала года, по данным МВД, в Беларуси выявлено 88 преступлений в сфере торговли людьми и 43 подозреваемых. Перекрыто 12 каналов «поставки» людей за рубеж ради эксплуатации. Большая часть из примерно сотни жертв — вербовались и отправлялись в страны Евросоюза и Ближнего Востока для занятия проституцией.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне он приехал в Беларусь за двумя девушками возрастом 29 и 32 года.
 
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