Мошенница из Речицкого района сдавала несуществующие квартиры - и люди исправно переводили ей предоплату

Источник материала: Tut.by

В Речице завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы района, которая обманула 10 человек, сообщили в СК.





По версии следствия, в июне обвиняемая на сайте знакомств завела переписку с 38-летним мужчиной. На первой встрече придумала историю о том, как, работая продавцом лотерейных билетов, случайно дала покупателю сдачу в размере 100 рублей вместо 10. Новая знакомая уговорила мужчину дать ей в долг 100 рублей для покрытия недостачи. Получив деньги, женщина перестала выходить на связь.

Но через какое-то время решила снова воспользоваться доверчивостью потерпевшего — и попросила оформить на себя в рассрочку мобильный телефон и передать ей для дальнейшей продажи. Тогда, объяснила мужчине обвиняемая, она сможет вернуть ему долг. Рассрочку пообещала выплачивать самостоятельно — но снова исчезла.

Лишь через некоторое время женщина вернула дважды обманутому часть долга в размере 35 рублей.

И это только один из десяти эпизодов, о которых стало известно следователям. Так, к примеру, женщина брала с людей предоплату за услуги по сдаче несуществующих квартир. Обвиняемая находила в социальной сети объявления о поиске съемной квартиры на длительный срок, связывалась с гражданами. Фото предлагаемых квартир брала из интернета и обещала сдать сразу после внесения предоплаты на ее карту. Странно, но это работало.

Но через некоторое время люди понимали, что их обманули, и обращались в милицию.

Ущерб, причиненный обвиняемой, составил более 1500 рублей. Треть присвоенных денег женщина уже вернула потерпевшим.

Но от наказания у нее уйти не получится. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.