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Для чего ватутинские активисты добивались установки лавочек?

12.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Активисты микрорайона радели за это, чтобы борисовчанам было где посидеть. Лавочки поставили. Однако смотрю на пластиковые стаканчики и бутылки, битое стекло и десятки окурков, набросанных вокруг, и думаю о том, что это место, скорее всего, ежедневно становится пунктом дислокации не совсем культурных компаний, цель которых – «душевное» общение за стаканчиком чего-нибудь горячительного. Воображение нарисовало картину, на которой не нашлось места ни прогуливающимся мамочкам с колясками, ни уставшим пенсионерам, решившим немного отдохнуть на природе, ни другим людям, которым знакомо словосочетание «убрать за собой». Видя все это безобразие, захотелось быстрее пройти мимо, не говоря о том, чтобы присесть хотя бы на минутку.

Для чего ватутинские активисты добивались установки лавочек?

Для чего ватутинские активисты добивались установки лавочек?

Для чего ватутинские активисты добивались установки лавочек?

Наш корр.

 
 
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Такой вопрос я задала себе, заглянув в сквер, расположенный по ул. Ватутина, где некоторое время назад они появились.
 
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