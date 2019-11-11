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Одноклассники запустили сервис для звонков в компании внутри соцсети

12.11.2019 18:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С помощью сервиса в тестовом режиме можно заказать такси в Ситимобил, обратиться в саппорт ОК и общественные организации.

Социальная сеть Одноклассники запустила сервис, позволяющий обратиться в компании с помощью голосовых и видеозвонков. Пользователи смогут совершать голосовые и видеозвонки в группы, не выходя из соцсети, а администраторы групп — настраивать прием, перераспределение и запись звонков для общения с клиентами и подписчиками, а также звонки от неавторизованных пользователей.

Одним из первых возможность позвонить в Одноклассниках интегрировал сервис заказа такси Ситимобил – в тестовом режиме в официальной группе можно заказать такси во всех городах присутствия сервиса. Также с помощью звонков в ОК можно будет обратиться с вопросом в ряд общественных организаций: официальное сообщество российских учителей, Национальный центр финансовой грамотности, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и другие организации. Кроме того, в день запуска сервиса в официальной группе самой соцсети откроется «горячая линия» службы поддержки ОК: с 12:00 до 15:00 пользователи смогут обратиться с помощью голосовой и видеосвязи.

Запуск нового сервиса позволит клиентам компаний и подписчикам групп в ОК полностью перенести все свое общение внутрь соцсети. Службы поддержки компаний смогут теперь принимать обращения не только в формате сообщений, но и с помощью голосовой и видеосвязи.

На базе групп появятся полноценные колл-центры. Например, пользователи смогут позвонить в свой любимый интернет-магазин, чтобы узнать о наличии товара, или заказать с помощью звонка ремонт бытовой техники прямо в соцсети. При этом технология на основе искусственного интеллекта, динамически улучшающего качество картинки, позволит созваниваться и с помощью видеозвонков.

Позвонить в компанию можно будет и без авторизации в соцсети – с помощью специального виджета, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

Новый сервис работает на всех платформах: позвонить в группу можно будет как с десктопной версии ОК, так и из приложений на iOS и Android.

Марина Краснова, директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live социальной сети Одноклассники:

– Мы последовательно развиваем платформу звонков и экосистему для бизнеса в соцсети. Теперь мы объединяем эти технологии, чтобы все организации и группы в ОК могли общаться со своими клиентами и подписчиками с помощью голосовых и видеозвонков. Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях, но теперь для них открываются новые возможности: например, пользователи смогут проконсультироваться со специалистом с помощью видео или показать доставленный товар, к которому есть нарекания. Благодаря новому сервису бизнес и другие организации смогут не только находить большую аудиторию в ОК, но и общаться с ней внутри соцсети любым удобным способом.

 
 
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С помощью сервиса в тестовом режиме можно заказать такси в Ситимобил, обратиться в саппорт ОК и общественные организации.
 
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