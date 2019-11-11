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Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

12.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.

Аудитории была представлена информация в сферах здравоохранения, образования, культуры, спортивному направлению Гомельщины. Кроме того, Владимир Привалов обратил внимание на такие злободневные темы, как наркотики, внешние причины гибели детей, информационное наполнение всемирной паутины и последствия потребления сведений без фильтра.

Обращаясь к преподавателям, он подчеркнул:

— Сегодня нужно делать все для того, чтобы дети понимали свою социальную и психологическую защищенность, свою значимость.

В то же время поистине мудрые слова Владимира Привалова могут быть ориентиром для подрастающего поколения:

— Чтобы послезавтра удалось, надо сделать сегодня, уважая вчера. Мы создавали наше государство на протяжении 25 лет и теперь просто не имеем права допустить его разрушения.

В завершение встречи представители учреждения образования имели возможность задать заместителю председателя облисполкома свои вопросы. Так, студенты поинтересовались ответом на вопрос о качествах депутата.

В целом диалог оказался информационно-насыщенным, богатым на полезные и актуальные сведения в различных направлениях жизни.

Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа
Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

 

Галина ХАЦУЛЁВА

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Заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов встретился с учащимися и трудовым коллективом...
 
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