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В Москве белорус осужден за развращение несовершеннолетних через интернет
12.11.2019 21:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве вынесен приговор 35-летнему гражданину Беларуси. Как
Установлено, что гражданин Беларуси в октябре и ноябре 2017 года, используя персональный компьютер, в одной из популярных социальных сетей, а также через приложение в мобильном телефоне вел переписку с 13-летними несовершеннолетними девочками. «В процессе общения мужчина совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия без применения насилия, достоверно зная об их возрасте», — сообщает прокуратура.
Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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Установлено, что гражданин Беларуси в октябре и ноябре 2017 года, используя персональный компьютер, в одной из популярных социальных сетей, а также через приложение...
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