В Москве белорус осужден за развращение несовершеннолетних через интернет

Источник материала: Tut.by

В Москве вынесен приговор 35-летнему гражданину Беларуси. Как сообщает прокуратура Москвы , его признали виновным по уголовному делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Установлено, что гражданин Беларуси в октябре и ноябре 2017 года, используя персональный компьютер, в одной из популярных социальных сетей, а также через приложение в мобильном телефоне вел переписку с 13-летними несовершеннолетними девочками. «В процессе общения мужчина совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия без применения насилия, достоверно зная об их возрасте», — сообщает прокуратура.

Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.