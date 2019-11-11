Источник материала: Единство

В СШ №11 еще идут занятия, а возле входа в кабинет, где можно проголосовать досрочно, выстроилась небольшая очередь: люди сами решили проходить по-одному, чтобы не мешать друг другу и членам комиссии.

Как рассказали заместитель председателя комиссии избирательного участка №41 по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Л.А. Грук и секретарь комиссии Л.В. Козлова, в первый день досрочного голосования на избирательном участке №41 отдали голоса за своего депутата более 40 человек. Причем, первый пришел уже в 8.05 утра.

– Я голосую за благосостояние Беларуси, достойный труд моих земляков и мирное небо над головой, – уверенно сказала пенсионерка Валентина Александровна Галкина, опустив бюллетень в урну.

На избирательном участке №40, находящемся в здании Борисовской СДЮШОР, «на посту» находились председатель комиссии М.Н. Солодарь, его заместитель С.С. Зарембо и секретарь В.В. Харитончик. Здесь во второй половине дня цифра проголосовавших досрочно приблизилась к 70-ти. В основном, приходили голосовать пожилые граждане, а также офицеры и сотрудники данной спортшколы.

По мнению администратора Борисовской СДЮШОР Татьяны Константиновны Пономаревой, решившей проголосовать во время рабочей паузы, участие в голосовании – гражданский долг каждого белоруса, который ни в коем случае нельзя игнорировать.

– Таким образом мы выбираем будущее, – сказала она.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора