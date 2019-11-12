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Сколько отбраковывают товара и как проверяют на нитраты и радиацию продукты на Комаровке

13.11.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вся продукция для Комаровки проходит строгий контроль в лаборатории при рынке. Так за 2019 год «развернули» несколько партий фруктов и овощей из-за превышения норм по нитратам, а также не прошли испытания на радиоконтроль грибы и ягоды. Мы посмотрели, как устроена работа ветлаборатории Комаровского рынка и узнали, сколько процентов товара отбраковывают специалисты.


Лаборатория находится на административной территории внутри рынка. Кстати, несмотря на то, что она обслуживает арендаторов Комаровки, лаборатория является структурным подразделением «Мингорветстанции» и не подчиняется Комаровскому рынку.

Через лабораторию проходят все продукты, которые поступают для продажи и не готовы к употреблению. Есть два блока ветсанэкспертизы — в одном проверяют мясо, в другом остальное. Посмотрим, как это выглядит.


Сначала ветеринарные врачи осматривают товар и сверяют документы. Все, что произведено на заводах-изготовителях от государственных компаний на ветлаборатории только осматривают, исследования проводят для продуктов от частников. Здесь же берут пробу продуктов с личных подворий, которые приносят на рынок пенсионеры — им выделяют бесплатные места для торговли, а на экспертизу делают скидки.


Пенсионерки на бесплатных местах для продажи продуктов с личных участков

Такие услуги стоят недорого, на растительные продукты весом до 10 кг — 84 копейки (со скидкой для пенсионеров) и 1,20 рубля (без скидки), на мясо — в районе 6−7 рублей.

Помещение первого блока лаборатории разбито на несколько комнат. В первой исследуют молочные продукты — на жирность, кислотность, мед на диастазное число (показатель качества меда), делают здесь и овоскопирование яйца — просвечивание светом, чтобы увидеть содержимое.




В соседней комнате проверяют овощи и фрукты на нитраты. Продукты для пробы измельчают блендером, после специалист добавляет раствор, перемешивает на магнитной мешалке, после чего при помощи электродов определяется количество нитратов в растворе.

Во время нашего визита лаборант проверяла помидоры, по ее словам, показатели нитратов в пробе составляют 11 мг при допустимых 300.




В следующей комнате радиологического отдела стоят три радиометра из свинца, сюда в специальном сосуде помещают измельченные продукты, указывают массу и начинают проверку. Через радиологический отдел проходят все продукты, которые поступают в ветлабораторию.


— В этом году было несколько случаев, когда пробы не прошли радиоконтроль. Это была лесная ягода. С домашними продуктами у нас еще не было превышения радиации, — рассказывает заведующая лабораторией Екатерина Дубиковская.

За 2019 год ветстанция выявила несколько случаев, где в партии продуктов нитраты превышали допустимый уровень, так «развернули» 1600 кг овощей и фруктов. Что касается радиоконтроля, то в этом году ветстанция не выпустила на продажу 24 кг ягод и 34 кг грибов.

Но это редкие случаи, заведующая лабораторией говорит, что в целом процент отбраковки продуктов на рынке очень малый, нет даже 1%.

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