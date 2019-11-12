В Дрогичине в ноябре уродила хурма

Источник материала: Tut.by

У жителя Дрогичина Александра Лопачука растет на участке хурма, а скоро будет и киви, пишет портал « Першы Рэгiён ».





Александр Лопачук работает строителем, но по образованию он — агроном. Потому и экспериментирует на своем участке, в том числе и с экзотическими фруктами.

— Выращивал абрикосы, персики, потом решил попробовать и другое. Хурму решил посадить из интереса — получится, или нет, — говорит Александр.





Получилось. Семена для своего сада хурмы Александр Лопачук заказывал у знакомых в Крыму. Он выращивает дикие деревца, потом их прививает. На участке несколько сортов.

Мужчина говорит, что посадил уже и киви. Будет ждать, что из этого получится.