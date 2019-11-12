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В Дрогичине в ноябре уродила хурма

13.11.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Дрогичина Александра Лопачука растет на участке хурма, а скоро будет и киви, пишет портал «Першы Рэгiён».


Александр Лопачук работает строителем, но по образованию он — агроном. Потому и экспериментирует на своем участке, в том числе и с экзотическими фруктами.

— Выращивал абрикосы, персики, потом решил попробовать и другое. Хурму решил посадить из интереса — получится, или нет, — говорит Александр.


Получилось. Семена для своего сада хурмы Александр Лопачук заказывал у знакомых в Крыму. Он выращивает дикие деревца, потом их прививает. На участке несколько сортов.

Мужчина говорит, что посадил уже и киви. Будет ждать, что из этого получится.

 
 
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