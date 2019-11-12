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Смотрите, как реконструкция Полоцкого путепровода меняет ландшафт Витебска. Снимки из космоса
13.11.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Реконструкцию Полоцкого виадука городские власти начали еще в 2013 году: тогда параллельно существующему мосту стали строить новый. Но из-за сложной финансовой ситуации работы прекратили.
Но уже тогда исчезла часть деревьев в районе автовокзала.
Спустя почти 6 лет Полоцкий путепровод закрыли
На этот раз старый мост решили демонтировать. На окружающей территории развернулись подготовительные работы. В район стройки попали жилые дома, в том числе столетние. Их
В апреле
В мае строительная площадка еще больше увеличилась. Поэтому закрыли движение
А в сентябре работы развернулись на отрезке улицы Ленинградской. В связи с этим закрыли въезд
Недавно Google обновил спутниковые снимки Витебска. На самых свежих из них зафиксировано строительство Полоцкого путепровода по состоянию на 27 августа 2019 года.
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Пропали многие дома, деревья, изменился рельеф - и это хорошо видно на спутниковых снимках.
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