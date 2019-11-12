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Смотрите, как реконструкция Полоцкого путепровода меняет ландшафт Витебска. Снимки из космоса

13.11.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реконструкция Полоцкого путепровода изменила район Витебска возле вокзалов. Пропали многие дома, деревья, изменился рельеф — и это хорошо видно на спутниковых снимках.

Реконструкцию Полоцкого виадука городские власти начали еще в 2013 году: тогда параллельно существующему мосту стали строить новый. Но из-за сложной финансовой ситуации работы прекратили.

Но уже тогда исчезла часть деревьев в районе автовокзала.


Полоцкий путепровод, 2011 год. Спутниковое фото Google

Реконструкция Полоцкого путепровода, 2013 год. Спутниковое фото Google

Спустя почти 6 лет Полоцкий путепровод закрыли по требованию прокуратуры: виадук мог обрушиться в любой момент, а ведь под ним — железная дорога.


Реконструкция Полоцкого путепровода, 2014 года. Спутниковое фото Google

На этот раз старый мост решили демонтировать. На окружающей территории развернулись подготовительные работы. В район стройки попали жилые дома, в том числе столетние. Их снесли.

В апреле снесли пролеты самого моста. Это сделали практически без остановки движения железнодорожного транспорта, всего за шесть дней.


Реконструкция Полоцкого путепровода, апрель 2019 года. Спутниковое фото Яндекс

В мае строительная площадка еще больше увеличилась. Поэтому закрыли движение на части улицы Титова.

А в сентябре работы развернулись на отрезке улицы Ленинградской. В связи с этим закрыли въезд на улицу Мичурина.


Реконструкция Полоцкого путепровода, конец августа 2019 года. Спутниковое фото Google

Недавно Google обновил спутниковые снимки Витебска. На самых свежих из них зафиксировано строительство Полоцкого путепровода по состоянию на 27 августа 2019 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пропали многие дома, деревья, изменился рельеф - и это хорошо видно на спутниковых снимках.
 
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