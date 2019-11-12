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Слезы чиновницы, новое в призыве в армию, родители ЛГБТ-детей и наши «Мальдивы» - все за вчера

13.11.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В стране вчера стартовало досрочное голосование на выборах в парламент — и студенты уже рассказывают о том, что их туда гонят под давлением (правда, в вузах никакого «давления» не признают), а проректора БарГУ обвиняют в сборе денег со студентов на выборы… Кстати, может, вы никогда прежде не участвовали в парламентских выборах, но в этот раз задумались: а вдруг это ваш шанс на что-то повлиять в своем районе и даже стране? Ну или хотя бы попробовать? Тогда давайте сыграем в нашу игру. Вот вам Виртуальный округ и четыре кандидата в депутаты — определяйтесь, кому вы верите, а потом проведем голосование. В реальных выборах, напомним, основной день голосования — 17 ноября.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко сейчас в Австрии, вчера встречался с президентом Александером Ван дер Белленом. Рассказал, что мы «двигаемся в направлении» отмены смертной казни, которой требует ЕС, но «спешка здесь может навредить». Немного обиделся на вопросы местных журналистов касательно соблюдения прав человека в Беларуси: «Вы, наверное, ни разу не были в Беларуси? Не были? Я это чувствую. Поэтому мой вам совет: прежде чем задавать вопрос, приезжайте в Беларусь — походите, посмотрите. Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить, больше, чем вы». Вот, например, Ван дер Беллену, по словам Лукашенко, у нас понравилось: «Вы будете гордиться тем, что когда-то приехали в Беларусь, посмотрели на эту страну, убедились, что это не чужая для Европы страна и сказали, что здесь живут достойные люди». Ну, а потом наш президент резюмировал: «Что касается Совета Европы и нашего членства, примете — спасибо, нет — потерпим».


  • Кстати, чем примечателен этот визит. Лукашенко впервые с 2016 года направился с визитом в страну Евросоюза. Из-за многолетней изоляции теперь каждая подобная вылазка рассматривается под увеличительным стеклом. Нынешний официальный визит в Австрию не стал исключением. Но и ответ лежит на поверхности. Аполитичная Австрия является одним из крупных доноров белорусской экономики. Компаниям из этой страны принадлежат активы в лакомых сферах. Однако не все гладко идет в бизнесе. Давайте расскажем.
  • А еще вместе с Австрией мы будем развивать 5G — подписали вчера в Вене при участии А1 соответствующую декларацию. Все подробности — здесь.
  • Кстати, на Instagram главы нашего МИД Макея подписались?
  • Вернемся в Минск. В суде вчера допросили чиновницу из Минздрава Людмилу Реутскую. Она очень эмоционально выступила! «Я не знаю, как мне доказать, что не брала взятки, — в этот момент Реутская расплакалась. — Высокий суд, как я должна доказывать, что не брала эти деньги? Я пытаюсь всех призвать к здравому смыслу, услышьте меня».
  • Кстати, о здравоохранении. К нам на коллегию приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова — и пообещала лечить белорусов от рака в уникальном центре в Димитровграде (это между Ульяновской и Самарской областями). Кстати, в России недавно решили финансово мотивировать врачей за выявление рака во время профилактических и диспансерных осмотров. Это нужно для того, чтобы рак чаще выявляли на начальной стадии, когда у пациента более высокие шансы справиться с болезнью. Мы спросили нашего министра Караника, не планируют ли в Беларуси делать так же.
  • Новое в призыве в армию: теперь повестки призывникам могут приносить хоть дворники, а имена тех, кто повестку не получил, опубликуют в местных газетах. Все подробности — здесь. Ну, а здесь можем рассказать, какие еще льготы и скидки хотят ввести для белорусов, отслуживших в армии.
  • После забастовки с активистами Минского инновационного университета, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям, встретились представители Министерства образования. Чиновники уверяли студентов, что переживать ребятам нечего — и предложили два варианта решения проблемы. Студенты и руководство МИУ пока настроены скептически.


  • В Беларуси предлагают повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Но что-то нам кажется, что это ляжет на кошельки покупателей!.. Узнали, вырастут ли цены.
  • На МКАД появились новые ограждения, видели? Пока всего два — но у нас таких еще не было. Рассказываем, как они защитят водителей при аварии и сколько стоят.
  • На престижном конкурсе красоты Miss International — 2019 назвали победительницу — знакомьтесь. Увы, это не наша Мария Первий, хоть она и вошла в топ-15.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните «белорусские Мальдивы» под Волковыском, въезд на которые для белорусов закрыт? Скоро они станут доступными для безвизовых туристов. А как же мы?..
  • А «художника с виагрой», протестовавшего против цензуры, помните? Его тут попытались привлечь к уголовной ответственности за «грубое нарушение общественного порядка» — но не вышло.
  • Вот у нас очень важное видео — оно не о ЛГБТ, оно о любви и принятии. Мы пригласили в студию родителей ЛГБТ-детей. Они рассказали о том, как узнали о гомосексуальности своего ребенка, реакции на каминг-аут и том, скрывали ли это от окружающих.
  • А вот интервью с белорусским режиссером, снявшим фильм, который покорил Европу. За полгода фестивальной жизни лента «Возера радасці» собрала россыпь наград международных кинофестивалей, а 9-летняя актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале в Испании. Героиню Ясю сыграла маленькая Настя Пляц: «Глаза у нее — совсем как у взрослого человека. Конечно, у Насти много недоверия к взрослым. Когда ей было три года, а ее брату — пять, мать привела их на порог детского дома, постучала в дверь и оставила. С какой стати ей доверять взрослым после такого предательства?», — рассказывает режиссер. Кстати, если соберетесь посмотреть фильм, то он (и не только) в ноябре будет в минских кинотеатрах.


  • Вы давно были в Барселоне? Сейчас там неспокойно: массовые протесты, беспорядки и столкновения с полицией. Наш Станислав Коршунов глазами туриста посмотрел, что происходит, и поговорил с белоруской, которая там живет. «Мой муж — каталонец. Он и вся его семья два года назад были типичными сторонниками независимости Каталонии. Если раньше они выходил на митинги, то сейчас нет. Они просто устали, как и многие, от такой напряженной политической жизни. В Беларуси ее вообще нет — и это тоже плохо, а здесь ее слишком много — и это выматывает», — говорит Анна.
  • А вот здесь у нас история белоруски,. которая живет в Германии: Татьяна рассказала нам, как у нее получилось осуществить свою мечту и переехать, о стоимости жизни в Мюнхене и разнице в менталитете между белорусами и немцами. А Инна из Бреста — о том, как работала у фермера в Финляндии за 7 евро в час: «Условия труда очень хорошие. Тебе не надо ни о чем париться».
  • Весной 2011-го не стало великой Людмилы Гурченко: у актрисы остановилось сердце. Ей было 76 лет. Вчера, в день рождения любимой нами Раисы Захаровны из «Любовь и голуби» и Леночки из «Карнавальной ночи», вспомнили о том, как она жила, кого любила и почему не общалась с собственной дочерью.

О СПОРТЕ

  • Господи, наконец-то! Минское хоккейное «Динамо» прервало серию из 11 поражений подряд, выиграв у «Торпедо». Но что это был за матч — чистое безумие! Кстати, наша «Юность» вчера проиграла мюнхенскому «Ред Буллу» в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. Ответный — через неделю в Мюнхене.
  • «Динамо Брест» показал на видео момент, который мог стоить им чемпионства. Брест показал момент, который мог стоить им чемпионства">Так была рука и пенальти — или нет? Кстати, в этом году ФИФА отменило понятие «намеренная игра рукой». Вместо этого основным критерием оценки игры рукой станет «естественность положения руки в момент контакта с мячом».
  • Увы, белорусский спортсмен лишен золотой медали Европейских игр из-за допинга. Старший тренер нацкоманды считает, что имела место диверсия — препарат, который тот якобы принимал, давно вышел из употребления.


Все новости вторника, 12 ноября

Кстати, минчане. Вы знали, что легендарную Комаровку реконструируют — и работы займут пять лет? Мы узнали, что изменится и сколько денег вложат в самый известный рынок страны. А читали, что будет на месте магазина «Кристалл» на проспекте Независимости? Меняется наша столица, меняемся мы — а каждый новый день пусть будет добрым. Оставайтесь с нами!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Кстати, давайте сыграем в игру. Вот вам Виртуальный округ и четыре кандидата в депутаты - определяйтесь, кому вы верите, а потом проведем голосование. В реальных...
 
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