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13 ноября отмечается Международный день слепых

13.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день слепых, призванный привлечь внимание общества к незрячим и слабовидящим людям, а также создать условия для их всестороннего участия в жизни общества.

13 ноября отмечается Международный день слепых
Николай Ануфриевич Минов

«Авангард» встретился с Николаем Миновым, инвалидом 1-й группы по зрению, который, несмотря на недуг, не теряет бодрости духа, оптимизма и жизнелюбия. Болезнь к Николаю Ануфриевичу пришла только в почтенном возрасте. Вплоть до выхода на заслуженный отдых он жил обычной размеренной жизнью, плодотворно трудился в сфере образования (в свое время закончил исторический факультет Могилевского пединститута) и был абсолютно счастливым человеком, но судьба внесла в его планы свои коррективы.

В 2011 году из-за полученной травмы он потерял зрение и получил 1-ю группу инвалидности. У многих бы в этой ситуации опустились руки, но только не у нашего героя.

– Я так рассуждал: да, случилась беда, стал незрячим, но жить-то надо, просто немного по-другому. Человек ведь ко всему привыкает, – считает Николай Минов. – Вообще, я с детских лет был очень трудолюбивым человеком, и это стремление постоянно быть чем-то занятым очень помогло мне адаптироваться к новым обстоятельствам.

Сегодня, несмотря на полное отсутствие зрения, Николай Ануфриевич не унывает и не сдается: ежедневно совершает пешие прогулки по Буда-Кошелево, куда он, к слову, переехал в 2013 году, передвигается при помощи трости. Освоил баян, затем сменил его на более душевный, по его словам, инструмент – гармонь.

– Без гармошки мне жизнь не весела, – с улыбкой говорит мужчина. – Могу часами играть на ней, и песни не будут повторяться. Часто выступаю в территориальном центре, участвую в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности «БелТИЗа» (общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» – прим.). Вообще, люблю жить и радовать людей!

Есть у Николая Ануфриевича еще одно хобби – шахматы, которыми он увлекается с детских лет.

– Еще будучи пионервожатым в Глазовской школе, я пристрастил к этой игре многих учеников. Кстати, по моей инициативе в свое время для учащихся 1-4 классов нашей школы работало объединение по интересам по обучению игре в шахматы, которое ребята посещали с удовольствием. И многие стали весьма сильными шахматистами, играют на уровне кандидатов в мастера спорта и часто звонят мне со словами благодарности, – отмечает он.

Пожалуй, самым неожиданным открытием для меня стало то, что с недавнего времени мой собеседник осваивает компьютер и смартфон.

– Человеческие возможности безграничны, было бы желание, –уверен Николай Ануфриевич. – Я твердо решил, что надо двигаться вперед, развиваться, открывать новые горизонты. Возраст и инвалидность – не повод сидеть на месте. Как известно, если человек хочет, он ищет возможности, а не хочет – ищет отговорки. Поэтому искренне желаю всем, особенно тем, кто столкнулся с такой же бедой, не унывать и не сдаваться. Пусть в вашей жизни будет как можно больше улыбок, радости и надежды.

В нашем районе проживают 169 человек с инвалидностью по зрению. Напомним, чтобы привлечь внимание широкой общественности к необходимости решения социальных проблем таких людей, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей, ежегодно проводится месячник «Человек с белой тростью», который в этом году стартовал 15 октября, в Международный день белой трости, и продлится до 15 ноября. В рамках месячника традиционно проходят культурно-массовые мероприятия, заседания круглых столов, семинары, лекции с участием представителей местных органов власти, СМИ, ГАИ, ЖКХ, медицинских учреждений.

Марина ЛУСЕВИЧ
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Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день слепых, призванный привлечь внимание общества к незрячим и слабовидящим людям, а также создать...
 
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