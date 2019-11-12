В Столинском районе фермер бесплатно отдал сельчанам остатки урожая

Источник материала: Tut.by

Фермер из Столинского района отдал сельчанам урожай со своего капустного поля у деревни Плотница, сообщает Медиа-Полесье.

Здешняя земля находится в аренде у фермера из Ольшан. После уборки наемными работниками продукции в поле на корню осталось немало кочанов хорошего качества, но небольших размеров. Фермер предложил местным забрать их себе.

Желающих нашлось немало. Бесплатную капусту с поля сельчане вывозят сотнями килограммов: велосипедами, машинами, гужевыми повозками.

На Столинщине закупочные цены на капусту сегодня держатся на уровне 15 копеек за килограмм. В розницу продают по 30 копеек.