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В Столинском районе фермер бесплатно отдал сельчанам остатки урожая
13.11.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фермер из Столинского района отдал сельчанам урожай со своего капустного поля у деревни Плотница,
Здешняя земля находится в аренде у фермера из Ольшан. После уборки наемными работниками продукции в поле на корню осталось немало кочанов хорошего качества, но небольших размеров. Фермер предложил местным забрать их себе.
Желающих нашлось немало. Бесплатную капусту с поля сельчане вывозят сотнями килограммов: велосипедами, машинами, гужевыми повозками.
На Столинщине закупочные цены на капусту сегодня держатся на уровне 15 копеек за килограмм. В розницу продают по 30 копеек.
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Капусту вывозили с поля велосипедами, машинами, телегами…
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