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Узнали, когда Могилев украсят по-новогоднему. Уже ждете?
13.11.2019 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оформить Могилев к новогодним праздникам планируют к 5 декабря. К этой дате собираются установить елки и празднично украсить город,
Праздничную иллюминацию планируют включить в районе 15 декабря. К этой дате установят на улицах города световые композиции, в том числе новые, созданием которых занимаются в настоящее время.
Также собираются к этой дате оборудовать подсветкой несколько памятников архитектуры и новых современных строений.
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