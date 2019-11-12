Узнали, когда Могилев украсят по-новогоднему. Уже ждете?

Источник материала: Tut.by

Оформить Могилев к новогодним праздникам планируют к 5 декабря. К этой дате собираются установить елки и празднично украсить город, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Праздничную иллюминацию планируют включить в районе 15 декабря. К этой дате установят на улицах города световые композиции, в том числе новые, созданием которых занимаются в настоящее время.

Также собираются к этой дате оборудовать подсветкой несколько памятников архитектуры и новых современных строений.