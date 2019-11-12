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Узнали, когда Могилев украсят по-новогоднему. Уже ждете?

13.11.2019 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оформить Могилев к новогодним праздникам планируют к 5 декабря. К этой дате собираются установить елки и празднично украсить город, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Праздничную иллюминацию планируют включить в районе 15 декабря. К этой дате установят на улицах города световые композиции, в том числе новые, созданием которых занимаются в настоящее время.

Также собираются к этой дате оборудовать подсветкой несколько памятников архитектуры и новых современных строений.

 
Теги: Могилев
 
 
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