В Калинковичах пенсионерка открыла «магазин одежды» на лавочке у дома - и он стал популярным

Источник материала: Tut.by

Жительница Калинковичей Ольга Гричик открыла необычный «магазин». Для этого ей не понадобились ни помещение, ни начальный капитал, ни бизнес-план. Правда, и денег хозяйке он не приносит — одно лишь моральное удовлетворение.



Фото: Николай Борисенко, knews.by

Ежедневно, если нет дождя, на скамейке под окнами собственного дома Ольга Андреевна раскладывает одежду, обувь, игрушки — и уходит. Взять вещи абсолютно бесплатно может любой, кому они необходимы.

Идея делиться вещами пришла к пенсионерке летом, когда она, вспоминает, в очередной раз наводила порядки в кладовке.

— Дети выросли, уже внуки растут, вещи становятся малы и убираются в коробки. У меня уже таких коробок не знаю и сколько. А одежда в них хорошая, выбросить жалко — вот и решила развесить, вдруг кому пригодится, — рассказывает Ольга Андреевна.

В первый же день почти все вещи, которые она развесила на скамейке, разобрали. Тогда пенсионерка вынесла следующую партию.

— Знаю, что в Калинковичах есть контейнер Красного креста, но он далеко от дома и туда я вещи не понесу, а здесь у нас улица оживленная, людей много через нее идет. А кто-то уже знает и специально подходит, чтобы что-то взять для себя.

Лавочку Ольги Андреевны на улице Ломоносова уже окрестили в округе «скамейкой добра». К пополнению ассортимента все чаще подключаются и другие люди.

— Как-то выхожу, — вспоминает хозяйка скамейки, — пальтишко лежит детское. И женщина рядом, смутилась так, говорит: «Вы извините, это внучки моей, можно я его тоже оставлю?». Конечно, можно. Кстати, уже через полчаса пальтишко кто-то забрал.

Если так пойдет и дальше, смеется Ольга Андреевна, то вскоре придется расширять лавочку — или соорудить еще одну.

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