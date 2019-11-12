Под Могилевом предприятие, которое беспокоит экологов, собирается увеличивать мощность

Источник материала: Tut.by

Предприятие «ВМГ Индустри» под Могилевом, которое в числе прочих беспокоит экологов, собирается увеличивать мощность производства. Общественное обсуждение реконструкции пройдет 21 ноября в Центре культуры агрогородка Вейно, сообщает Могилевский райисполком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«ВМГ Индустри» намерено реконструировать производство гнутоклееных изделий и построить котельную. Это, по данным заказчика проекта, даст прямой экономический эффект, повлечет за собой социально-экономическое развитие района, рост производственного потенциала региона и инвестиционной активности в нем.

В частности, предприятие собирается установить дополнительное техническое оборудование и увеличить общую мощность производства гнутоклееных изделий из фанеры до 48 тыс. м3. Могилевский райисполком уже разрешил провести проектно-изыскательские работы и строительство объектов.

Начать реконструкцию «ВМГ Индустри» готов в 2019 году. Сроки реализации на сайте горисполкома не указаны.

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду пройдет 21 ноября в 18.00 в актовом зале Центра культуры и досуга агрогородка Вейно. Замечания и предложения начали принимать 26 октября — и продолжат до 25 ноября.

Все подробности — тут . С отчетом можно ознакомиться тут .